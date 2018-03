Získali Mourinha! Trenér má nečekané angažmá na léto

Při šampionátu se dá čekat návštěva veličin trenérského světa, Mourinho by se určitě nechal vidět při některých zápasech i bez nabídky ze světa médií, takhle ale má o důvod víc vyrazit do dějiště MS. Stane se trumfem ruské státní zpravodajské stanice. Dají se očekávat trefné a někdy třeba i drsné poznámky. Jak to zvládá jen on.

„Těším se, že v létě budu takto nabízet své poznatky ze zápasů divákům," vyjádřil se Mourinho, který na soutěžní pauzu neplánuje žádný velký odpočinek.

Kdo by čekal, že své postřehy bude vnášet přímo do přenosů ze zápasů, je na omylu. Už proto, že RT nemá na utkání MS vysílací práva. Věhlasný trenér bude vystupovat ve speciálním, na šampionát zaměřeném pořadu. Asi to pro stanici nebude laciné.

Jeho parťákem má být Peter Schmeichel, který shodou okolností v minulosti také působil v Manchesteru United, byl takřka jeho ikonou. Kariéru ovšem končil v bráně konkurenčního Manchesteru City.