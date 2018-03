Brankář je jako boxovací pytel, líčí dvoustovkař Čech. Nejvíc si cení první nuly

Euforie v podání Granita Xhaky poté, co Petr Čech lapil Deeneymu pokutový kop.

Neskrývá, že kritiky si v poslední době užil víc než dost. „Stačí dostat blbé góly jako třeba minule proti Brightonu nebo nedávno se Swansea a valí se odevšad. V naší branži to tak chodí. Brankář je jako boxovací pytel. Jakmile se něco nepovede, hned to schytá," líčí Petr Čech v bilančním rozhovoru pro své webové stránky.

Teď je ale aspoň na chvíli zase obletovanou hvězdou. Jako první gólman v historii Premier League zdolal kótu 200. Rekord, který už mu nikdo nikdy nevezme.

„Když jsem v Anglii začínal, nikdy by mě nenapadlo, že tady strávím dalších třináct sezón a dokonce vychytám 200 nul," ohlíží se.

Připomeňme si, jak vzpomíná na klíčové milníky.

První nula a rovnou s Manchesterem United (1:0 za Chelsea, 15. srpna 2004) - „Přiznávám, že zápas je pro mě nejdůležitějším vzpomínkou na Premier League. Všem získaným trofejím navzdory. V tu chvíli mi došlo: Dokázal jsi to! Chytáš Premier League, Petře! Hráči, které jsem dřív hltal v televizi, najednou stáli proti mně a já chytal jejich střely. Pohádka, při které jsem zároveň vnímal, že nesmí skončit jen jednou nebo dvěma úspěšnými kapitolami."

Stá nula v utkání proti Boltonu - „Dozvěděl jsem se, že jsem nejrychlejší stovkař v historii ligy a překonal Petera Schmeichela. Vychytat sto nul během 180 zápasů, už něco znamená. Člověk si pak uvědomí, že když bude odvádět dál co nejlepší výkony, může to dotáhnout ještě mnohem výš. Najednou se objevila cifra 150 a říkáte si: Sakra, rekord je relativně blízko. Kdybys to dokázal, zanecháš v Premier League nesmazatelnou individuální stopu."

Na číslo 169, čili rekord Davida Jamese, dosáhl v půlce prosince 2015 - „Už jsem chytal za Arsenal a zápas na Aston Ville si skoro nepamatuju. Dali jsme dva rychlé góly a bylo hotovo. Jen mi došlo a hřálo mě, že David James na stejné číslo potřeboval o sedm sezón víc. Za dva týdny pak rekord padl proti Bournemouthu. Na památku jsem si schoval dres a nechal si ho podepsat od všech kluků, kteří nastoupili. Mimořádný zážitek. Musím se přiznat, že když bylo za stavu 2:0 jasné, že vyhrajeme, koukal jsem po hodinách a přál si, ať už je konec."

Nejkrásnější nula - „Napadá mě Blackburn, únor 2005. Tvrdý zápas plný šarvátek. Chyběly dvě minuty, abych překonal historický rekord v neprůstřelnosti Premier League. A Paul Dickov proti mně kopal penaltu. Vystihl jsem směr a překonal Petera Schmeichela, který nedostal gól 727 minut. Schmeichel patřil k mým idolům, takže mě to nesmírně těšilo. Navíc se potvrdilo, že Chelsea může vyhrát titul. Asi bych neměl zapomenout, že sladká byla taky nula na Stamford Bridge, kam jsem přijel s Arsenalem jako soupeř."

Kolik nul by v Anglii ještě rád přidal - „Dokud budu hrát, bude mým cílem před každým zápasem, abychom vyhráli a já pomohl nulou. Nechci být nenasytný, ale kdyby se mi povedly třeba dvě tři další sezóny, mohla by série slušně narůst. Ale už teď jsem maximálně spokojený a nesmírně si vážím toho, kam jsem se dostal. Přijde mi to až neskutečné..."