Liverpoolská legenda neovládla emoce. Plivanec schytala čtrnáctiletá dívka

Na hřišti by za podobný počin viděl červenou kartu, tady byl ale Jamie Carragher v civilu. Pracuje jako televizní expert a fandové hltají jeho komentáře ke šlágrům. Porážka s velkým rivalem bývalou hvězdu Liverpoolu hodně bolela, oba slavné kluby se perou o umístění v popředí tabulky Premier League. Po porážce a následných posměšných gestech měl bývalý anglický reprezentant nejspíš nervy na pochodu.

Cestou ze stadiónu se pak stal terčem posměšných gest i pokřiků. "2:1, 2:1. Jamie, chlapče, smůla. Ha, ha, ha, 2:1," slyšel Carragher. A situaci neustál. Stáhl okénko svého vozu a plivl směrem k autu, odkud se mu někdo smál. Sliny zasáhly čtrnáctiletou dívku, která za nic nemohla, následně se dala do pláče. Otec dívky následně zveřejnil šokující záznam videa, který dokazuje, že k situaci opravdu došlo.

Incident se odehrál po sobotním utkání Premier League a pro média na ostrovech je hitem. Bývalá hvězda Liverpoolu pracuje v roli fotbalového experta v televizi Sky Sport. Teď společnost řeší, zda s Carragherem ukončí spolupráci. Podobné chování vedení TV označilo za absolutně nepřijatelné a bude řešit další působení hvězdy na obrazovce.

Hráč musel na kobereček přímo do Londýna k vedení společnosti. Zatím dostal od svého zaměstnavatele volno pro pondělní večer. Nepomohla mu ani veřejná omluva.

„To, co jsem udělal, bylo špatné. Chtěl bych se za všechno omluvit, osobně jsem to také řekl celé rodině, které se ta věc týká. Vím, že není nic, co by moje počínání omluvilo," sypal si popel na hlavu Carragher.