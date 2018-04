Velký obrat. United otočili manchesterské derby, City musí oslavy odložit

Domácí "Citizens" od začátku zápasu určovali tempo hry, United poprvé od října 2015 nevystřelili v průběhu prvního poločasu na branku. Domácí šli do vedení v 25. minutě po prudké hlavičce kapitána Kompanyho. O šest minut později zvýšil Gündogan, jenž se elegantně obtočil ve vápně kolem Matiče a poslal míč k tyči. Následně dvakrát sám před De Geou selhal Sterling.

Po změně stran se hra vyrovnala, přesto mohl navýšit vedení City opět Gündogan, který trefil spojnici břevna a tyče. Místo toho udeřil na druhé straně Pogba - v 53. minutě prostřelil Eduarda po šikovném Herrerově přiťuknutí hrudí a o dvě minuty později po Sánchezově centru vyrovnal hlavou na 2:2.

Devět žlutých karet

Vítězný gól vstřelil v 69. minutě znovu hlavou a po další Sánchézově asistenci stoper Smalling. "Citizens" mohli vyrovnat v nervózním závěru - rozhodčí rozdal celkově devět žlutých karet - ale Agüera fantasticky vychytal De Gea. Sterling po následném rohu trefil jen další tyč.

"Rudí ďáblové" překazili městskému rivalovi oslavu titulu a stáhli jeho náskok na 13 bodů. Trenér Pep Guardiola poprvé v kariéře inkasoval se svým týmem dvakrát za sebou v soutěžním utkání tři góly. Fotbalisté City poprvé od roku 2008 prohráli ligové utkání, v němž vedli o dvě branky.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp udělal v derby oproti středečnímu zápasu Ligy mistrů proti Manchesteru City (3:0) pět změn v sestavě. Útočník Danny Ings se v základní jedenáctce objevil poprvé od října 2015.

V prvním poločase se při šancích na obou stranách vyznamenali brankáři. Po čtvrthodině hry se míč ve vápně odrazil k Solankemu, jehož skvělým reflexem vychytal Pickford. O chvíli později vytáhl Bolasieho obstřel zpoza šestnáctky ukázkovou robinsonádou Karius.

Po změně stran se Everton hodně zatáhl, hosté ale zahrozili až v 70. minutě dalekonosnou ránou Oxladea-Chamberlaina. Hra se postupně vyrovnala a byly to nakonec domácí "Karamelky", kdo mohl zápas rozhodnout. V 87. minutě ale selhali ve velké šanci jak Tosun, tak střídající Calvert-Lewin. Utkání skončilo bez branek, navíc teprve podruhé v historii Premier League neudělil rozhodčí v liverpoolském derby ani jednu žlutou kartu.

Kane se vrátil

Do základní sestavy Tottenhamu se vrátil druhý nejlepší střelec soutěže Kane a pomohl svému týmu bodově dotáhnout třetí Liverpool. Všechny tři branky v zápase se Stoke padly v rozmezí 11 minut na začátku druhého poločasu.

Nejprve se v 52. minutě prosadil po Alliho přihrávce do druhé vlny Eriksen, o pět minut později ale nasměroval Lloris odkop pouze do Dioufa a senegalský útočník zakončil pohodlně do prázdné branky. Poslední slovo ale měli "Kohouti": Eriksenův centr z volného kopu, mířící na Kaneovu hlavu, nakonec propadl bez jakékoli teče až do Butlandovy branky.

Záchranářský souboj mezi West Bromwichem a Swansea skončil 1:1. Domácím nepomohla ani další změna trenéra k první výhře po devíti zápasech. V 54. minutě sice poslal "Baggies" do vedení Rodriguez, ale čtvrt hodiny před koncem vyrovnal po rohu hlavou Abraham. West Bromwich ztrácí pět zápasů před koncem na záchranu deset bodů. Swansea je patnáctá s náskokem čtyř bodů na sestupové příčky.