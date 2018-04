Gólman Sparty je bleskově v Top 10 brankářů Premier League! Otevře dveře dalším z české ligy?

Transakce, která má nečekaně rychlý efekt. Martin Dúbravka (29) teprve v posledních minutách lednového přestupního termínu odešel z fotbalové Sparty na hostování do Newcastlu. Brankář slovenské reprezentace je pro Straky hotovým požehnáním, mužstvu akutně ohroženému sestupem rychle vychytal klidný střed tabulky. A hned po sedmi odchytaných zápasech (bilance 5-1-1) ho prestižní server football365.com zařadil do Top 10 brankářů Premier League!

Petr Čech z Arsenalu odchází do šaten s Dúbravkovým dresem.

Jen samá chvála míří na jeho adresu. „Dúbravka debutoval proti Manchesteru United a pohlídal si čisté konto, navíc před zraky miliónů diváků po celém světě, z nichž většina o něm zřejmě ani neslyšela," uvádí server football365.com v charakteristice slovenského brankáře.

„Angažováním Dúbravky dal Rafael Benítez brankářské dvojici Karl Darlow a Rob Elliot jasně najevo, že ztrácejí jeho důvěru. Dúbravka možná není velké jméno, v které trenér doufal, ale ukazuje se, že Newcastle získal svou vytouženou osobnost. Už nyní je téměř jisté, že Magpies využijí opci za 4 milióny eur, aby brankáře získali natrvalo," dodává fotbalový portál.

Brankář se těší z nejlepší společnosti

Sparta se tedy může těšit na velký profit. Podle zákulisních informací její kmenový gólman splnil odchytáním sedmého zápasu normu, za kterou pražskému klubu připadne prémie 1 milión eur. A pokud Newcastle v létě opci uplatní, měla by Sparta na Dúbravkovi vydělat celkem přes 150 miliónů korun.

„Samozřejmě mě zařazení mezi deset nejlepších brankářů soutěže velmi těší a jsem patřičně hrdý. Jsem trochu překvapený, vždyť jsem zatím odchytal jen pár zápasů. Těší mě, že jsem se dostal mezi desítku brankářů, kteří z mého pohledu znamenají opravdu to nejlepší, co může být. Ocenění si moc vážím, je také závazkem do další práce," pochvaluje si Dúbravka pro šport.sk.

Druhý dres od Čecha

Newcastle v neděli porazil 2:1 Arsenal, v jehož bráně stál s kapitánskou páskou Petr Čech.

„Oba gólmani si po utkání ve středovém kruhu vyměnili dresy. Martin má od Petra již druhý. První dostal, když za Žilinu chytal v Lize mistrů proti Chelsea," hlásí přímo z Newcastlu agent Pavel Zíka, jehož Global Sports slovenského brankáře zastupuje.

„Cítil jsem hrdost. Před čtrnácti lety jsem byl u toho, když do Anglie odcházel Petr. Nyní se syny Davidem a Filipem zastupujeme Martina, který se v Newcastlu rychle stal populární a uznávanou osobností," poukazuje agent.

Pokládá za téměř jisté, že Straky gólmana na přestup v létě koupí. „Podmínky mezi Spartou a Newcastlem jsou ve smlouvě jasně dané. Pokud se Martin nezraní, čeká ho podle mě spousta let v Premier League. Má předpoklady, aby se posouval výš a výš," věří Zíka.

Dúbravka může svými parádními výkony na jaře vydělat také Newcastlu. „V tabulce jsou už desátí, ztrácejí bod na Everton a dva na Leicester. Britské televizní společnosti vyplácejí klubům za každé konečné umístění od desátého místa výš stupňované dvouciferné částky v miliónech liber, takže se pořád hraje o hodně," vysvětluje Zíka.

Rekordman doufá, že se dočká i krajanů

Králem žebříčku je Brazilec Ederson z mistrovského Manchesteru City.

Rekordman soutěže Petr Čech v první desítce nefiguruje, přestože nedávno vychytal svou jubilejní 200. nulu v Premier League. Vidí reálnou šanci, se by se v dohledné době prosadil v Anglii také český brankář?

„Martinovi se daří, po jeho příchodu se tým i zvedl. Dobře pro něj a případně i další hráče z české ligy. Když člověk odněkud přijde a daří se mu, tak otevírá dveře i všem ostatním. Takže ano, doufám, že se zase někomu podaří dostat se do Anglie, do Premier League. Bude však samozřejmě záležet na okolnostech," říká Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.