Anglie se loučí s Wengerem - legendou, průkopníkem i diktátorem

"Postavil a trénoval ty nejlepší anglické týmy, proti kterým jsem kdy hrál," uvedl na twitteru bývalý obránce Manchesteru United Gary Neville. "Ten z roku 1998 byl ten úplně nejtěžší soupeř. Jeho týmy navíc hrály takový fotbal a měly takovou kvalitu, že jsme kvůli nim museli změnit náš vlastní styl. A to je ten největší kompliment," dodal.

"Fotbal slovo legenda dost znehodnocuje, ale on prostě byl legenda. O tom není pochyb," přidal bývalý anglický reprezentant Paul Merson s tím, že díky Wengerovi si mohl prodloužit kariéru. "Hrál jsem pod ním jen rok, ale měl jsem nejlepší fyzičku v kariéře. Šlapal jsem jako hodinky, byl jsem jak stroj," uvedl.

Podle Mersona to bylo díky inovátorským postupům, které Wenger v Arsenalu zavedl. "Neuvěřitelně předběhl dobu. Pro reprezentační srazy jsme od něj měli řadu cviků a postupně je začali dělat úplně všichni. Také zakázal pivo a alkohol v klubovém centru a bezpochyby prodloužil řadě hráčů kariéry," dodal.

"Arséne není jen nejlepší trenér v historii Arsenalu, ale zcela sám taky změnil anglický fotbal," řekl bývalý gólman londýnského klubu Bob Wilson. "Jsme jeho obrovskými dlužníky, ale přesto se na něj v poslední době jen nadávalo. Jsem proto svým způsobem rád, že končí. Aby na něj lidé ještě víc plivali, to si totiž nezasloužil," konstatoval kouč Cardiffu a Wengerův vrstevník Neil Warnock.

Arsenal získal pod vedením Wengera tři mistrovské tituly, ale ten poslední oslavil už v roce 2004. Mimo jiné i proto v posledních letech sílilo volání po jeho odchodu. "Proto mě jeho konec nepřekvapil. Fanoušci chtěli, aby bojoval o titul, a to se nepovedlo," uvedl další bývalý hráč Arsenalu Nigel Winterburn.

"Je ale potřeba si uvědomit, že když přišel do klubu, tak o něm nikdo vůbec nic nevěděl. A nakonec se z něj stal nejlepší trenér v historii Arsenalu. Věřil nám, dal nám svobodu na hřišti a já díky tomu zase začal hraní za Arsenal milovat," doplnil Winterburn.

Bývalý záložník Arsenalu Stewart Robson naproti tomu označil Wengera za diktátora, který měl odejít už před několika lety. "Nikdo mu nesebere zásluhy a změny, které do klubu přinesl. Byly to skvělé časy, ale jako spousta diktátorů si myslel, že on sám se měnit nemusí, i když mu hodně lidí říkalo opak," uvedl.

"V posledních letech Arsenal pod Wengerovým vedením byl příliš úzkoprsý a zaostával ve vyhledávání hráčů a fyzioterapeutické péči. Trenérův odchod je to nejlepší, co mohlo klub potkat," dodal.