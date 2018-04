Pohádková odměna pro krále! Stačí podpis a hvězda může vydělávat přes pět miliónů týdně

Střelec Salah má pořádně nabito. Dal ranec gólů v Premier League (31), zářiíi v Lize mistrů. A tak je jasné, že největší kluby jsou v pozoru. Jenže vedení Liverpoolu si to dobře uvědomuje a v tomto týdnu hodlá začít jednat, aby náhodou nějaká nabídka nezamotala obletovanému kanonýrovi hlavu. Nejžhavějším zájemcem o služby pětadvacetiletého hráče je prý Real Madrid...

Devadesát tisíc liber týdně může připadat fanouškům v Čechách jako ohromující číslo (více než 2,6 miliónu korun), jenže proti výdělkům největších hvězd Premier League i jiných světových lig jsou to spíš drobné. Salah přitom Liverpool dostal už jednou nohou do finále Ligy mistrů. Teď se ho vedení Reds chystá patřičně odměnit a vylepšit mu smlouvu.

V minulosti šéfové klubu neodolali vábení peněz, když do Barcelony pustili Luise Suáreze i později Philippe Coutinha. Liverpool si koupil Salaha loni v létě z Říma a 34,3 miliónu liber a zdá se, že udělal terno. Teď by podle odhadů médií mohla částka při prodeji dosáhnout čtyřnásobné výše. Na druhou stranu experti dávají jedním dechem jasně najevo, že by si Reds měli mašinu na góly nechat a jedinou starostí má být prodloužení smlouvy za vylepšených podmínek.

A hotovo má být do mistrovství světa, které by mohlo cenu útočníka posunout do astronomických výšek. Odolá Liverpool vábení nadité pokladny, nebo se bude Salah v létě z Ostrovů zase stěhovat?