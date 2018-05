Na Čechovi bude, aby v Madridu zachránil Arsenal i loučícího se Wengera

Ospina duel na Old Trafford, kde Kanonýři prohráli 1:2, sice dochytal, ale hned po utkání si stěžoval na naražená žebra. Zranění je nakonec vážnější, než se původně zdálo. Středeční trénink před odvetou Evropské ligy Ospina s mužstvem absolvoval, ovšem kouč Arséne Wenger nejspíš pošle mezi tyče Petra Čecha.

Ten se s Ospinou v letošní sezóně pravidelně střídal. Zatímco plzeňský rodák nastupoval v Premier League, jeho konkurent dostával přednost na evropské scéně. Výjimku představovalo čtvrtfinále s CSKA Moskva, kdy byl Ospina zraněný a do brány musel český gólman.

„Rozhodnu se až v den zápasu,“ nemínil Wenger před čtvrteční odvetou prozradit, koho pošle do brány proti Atlétiku. Není to jediný problém, který musí řešit. Arménský legionář Mchitarjan mu bude nejspíš také chybět. Proti Manchesteru United se po zranění kolena sice vrátil do sestavy, ale čtvrt hodiny před koncem se bolesti znovu ozvaly, takže musel střídat. Mladý Nigerijec Iwobi by měl být naopak v pořádku a hrát by měl.

Pro Arsenal půjde ve čtvrtek večer v Madridu o poslední šanci, jak ještě zachránit nepovedou sezónu a případným vítězstvím v Evropské lize si vybojovat účast v příštím ročníku Premier League. Je ovšem ve velmi těžké pozici, protože v prvním zápase s Atétikem jen remizoval 1:1, i když španělský soupeř hrál osmdesát minut pouze v deseti.

„Šancí jsme ale měli tolik, že jsme mohli o postupu do finále rozhodnout už doma. Dokázali jsme si, že jsme schopni si je připravit proti komukoli a kdekoli. Jde jen o to jich využít,“ věří trenér Wenger, že se s Arsenalem může do finále v Lyonu dostat.

Teď bude na Čechovi, aby mu v konfrontaci s Atlétikem byl nápomocen.