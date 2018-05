Poklona fanouškům, usmívající se Chapman i tvrzení, že z anglického fotbalu odejde. I tak se loučil Wenger

Dvaadvacet let trvající mise Arséna Wengera spojená s Arsenalem nedělním duelem s Huddersfieldem definitivně skončila. Další zápas na lavičce Gunners už nepřijde, na scéně anglické Premier League rovněž ne. Francouzskému trenérovi zůstane jako poslední vzpomínka na Ostrovy pohled na tribuny, kde se na rozloučenou objevily transparenty s nápisem „Merci Arsene!“, a fotografie u šatny Arsenalu, z níž se na něho díval legendární trenér z přelomu dvacátých a třicátých let Herbert Chapman.

„Nejenže se díval, on se na mě z fotografie dokonce přátelsky usmál. Byl to možná největší kouč, který v klubu působil, takže jeho úsměv měl pro mě zvláštní význam. Asi jako by měl pro každého, kdo zná historii našeho klubnu," nepopíral Wenger, že ho při loučení u portrétu Chapmana přepadla jistá nostalgie.

Aby ne, když Champan získal s Gunners vůbec první mistrovský titul, vyhrál s nimi i slavný FA Cup a vytvořil z nich tým, který ve třicátých letech dominoval anglickému fotbalu.

Wenger získal s Arsenalem hned tři ligové primáty a FC Cup vyhrál dokonce sedmkrát, přesto skončil na Emirates stadium o rok dřív, než původně plánoval. Bez titulu, bez zisku trofeje, zatracen fanoušky, jimž se přesto šel po posledním zápase poklonit.

„Vím, že jsme je v této sezóně zklamali a že měli se mnou spoustu neshod. Jedno jsme ale měli společné - milovali jsme Arsenal. Proto jsem šel, abych se s nimi o společnou lásku podělil," vysvětloval osmašedesátiletý kouč.

„Když se ale podíváte na uplynulou sezónu, všechno mohlo dopadnout jinak. V domácích ligových zápasech jsme hráli fantasticky, takže jsme měli blízko do elitní čtyřky, v Ligovém poháru jsme se dostali do finále, v Evropské lize do semifinále," obhajoval poslední sezónu své anglické mise.

Další už nepřijde.

„Dostal jsem spoustu nabídek. Opravdu mnoho. I z klubů Premier League. Ale po takových letech v Arsenalu si nedovedu představit, že bych ráno vstal a šel do práce někam jinam. Natož že bych vedl mužstvo proti klubu, kde jsem působil tak dlouho a s nímž jsem toho tolik zažil a dosáhl. Na to prostě nejsem připravený a ani nemám v úmyslu se o něco podobného pokoušet," potvrdil Wenger, že v anglickém fotbale už dál působit nemíní.

„Budoucnost mě nejspíš odnese pryč z anglického fotbalu," netajil, že z Ostrovů odejde.