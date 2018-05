Při zápase hodně impulsivní, ale jinak odměřený, vzpomíná Šilhavý na setkání s novým koučem Arsenalu

Celkem dvakrát se jako trenér poměřil s Unaiem Emerym, který se stal novým stratégem fotbalistů Arsenalu. Trenér Jaroslav Šilhavý se s ním potkal na lavičce Liberce v základní skupině Evropské ligy v sezóně 2013/2014, kdy Emery vedl Sevillu. Dvakrát se rozešli smírně 1:1. A oběma to tehdy stačilo na postup do jarní fáze.

„Je to příjemné, když si člověk řekne, hele, proti němu jsme tehdy stáli a bojovali proti sobě a víceméně jsme neprohráli," usmál se Jaroslav Šilhavý, který je momentálně po prosincovém vyhazovu ze Slavie bez angažmá.

„Ale když jsme se spolu zdravili, působil na mě hodně odměřeně. Byl to ten typ, který se sice pozdraví, podá ruku, popřeje hodně štěstí. Prostě to, co musí. Ovšem jinak neměl vůbec tendenci, že by projevil takovou pozitivnost, neusmál se. Spíše byl uzavřený do sebe," vzpomíná na první dojem zkušený kouč, který vyhrál titul s Libercem i Slavií.

Ale na hřišti jakákoliv jeho rezervovanost okamžitě zmizela. „V našich utkáních jsem se zaměřoval spíš na svoje mužstvo a jeho koučink, ale pamatuji si, že když jsme sledovali ostatní zápasy Sevilly, tak mě až překvapovalo, jak byl Emery impulsivní. Pořád gestikuloval, pohyboval se ve vyhrazeném prostoru, neustále byl v akci. Takže na jednu stranu byl odměřený, ale směrem k týmu byl dost aktivní," říká Šilhavý.

Přijdou s novým koučem i trofeje?

Bask vyhrál třikrát v řadě Evropskou ligu se Sevillou a naposledy vedl ambiciózní Paris St. Germain. Mimochodem jako soupeře ho ještě zažil i současný trenér reprezentace Karel Jarolím. V roce 2009 vedl Slavii, Emery Valencii. A ani tehdy český tým neporazil. Ve Španělsku se hrálo 1:1, v Praze 2:2.

„Každopádně je to velký trenér a co dokázal, ho opravňuje k tomu, aby se dostal do takového klubu jako je Arsenal. Ale přeci jen jsem zvědavý, jak se mu tam bude dařit. Přeci jen anglická liga je asi o chlup výš než španělská a francouzská, třeba co se zájmu fanoušků týká," prozrazuje Šilhavý.

„Navíc fanoušci Arsenalu už prahnou po nějaké trofeji a slibují si od něj, že nějaký pohár přinese," uzavírá bývalý kouč Kladna, Plzně, Českých Budějovic, Liberce, Jablonce, Dukly a Slavie.