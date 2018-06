Scudamore téměř 20 let dohlížel na růst nejbohatší ligy světa. Kombinované výnosy klubů Premier League stouply podle dubnové analýzy společnosti Deloitte o téměř jednu miliardu liber a v sezóně 2016/17 dosáhly rekordní částky 4,5 miliardy liber (132,5 miliardy korun).

"Byla to absolutní výsada, že jsem si mohl užívat tuto roli tak dlouho. Je to příliš zábavné na to, abych říkal, že je to práce. Premier League je ve skvělé kondici. Samozřejmě je stále mnoho věcí k vylepšení, ale jsem si jistý, že úspěch Premier League bude pokračovat," uvedl Scudamore.

"Mluvím za všechny kluby, když říkám, že je nám velmi líto, že Richard odchází, ale víc jsme od něj žádat nemohli," dodal předseda londýnské Chelsea Bruce Buck, podle nějž bude Scudamoreův nástupce znám v blízké době.