Kdo místo Čecha? Arsenal loví jedničku v Německu

Nový kouč fotbalistů Arsenalu Unai Emery se snaží hledat posily. A to i na postu gólmana. Šestatřicetiletý Čech se tak po odchodu kouče Wengera možná bude muset smířit s pozicí dvojky. Arsenal podle britských i německých zdrojů intenzivně pokračuje v jednání o příchodu Lena, který se nevešel do německé reprezentace pro MS (přednost dostali Neuer, Trapp a ter Stegen) a rád by si nahlodané sebevědomí posílil přestupem do Premier League.

Za jaké peníze? Arsenal je údajně ochoten zaplatit 20 miliónů liber (cca. 580 miliónů korun). Výdaje by mohly být kompenzovány prodejem devětadvacetiletého Davida Ospiny, který v uplynulé sezóně chytal především v Evropské lize, zatímco Čech byl jednoznačně upřednostňován v zápasech Premier League.

O Kolumbijce Ospinu má zájem mexický klub Tigres.

Šestadvacetiletý Leno byl brán za velký talent, chytal v reprezentační jednadvacítce, přesun do Anglie by jej měl podle odborníků ještě více posunout mezi brankářskou elitu.

„Nový manažer Arsenalu Unai Emery má za cíl vylepšit základní osu svého týmu před novou sezónou, přičemž jeho prioritou je brankář, stoper a střední záložník," naznačuje dailymail.co.uk, že gólmanem lov klíčových posil teprve začíná.