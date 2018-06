Drsný vzkaz! Bale do Arsenalu? To se spíš já podívám na Měsíc, směje se hráčův agent

Přijde Real Madrid v létě o hvězdného Garetha Balea? Stát se podle hráčova agenta Jonathana Barnetta může, po světovém šampionátu bude jednat s vedením Bílého baletu. „Chce hrát víc, chce vyhrát Zlatý míč," naznačil agent, jak by měla budoucnost hvězdy vypadat. Pak poslal drsný vzkaz fanouškům Arsenalu, kteří tajně doufali, že by se Walesan mohl stát Kanonýrem. „To je větší šance, že se já podívám na Měsíc," prohlásil.

K tomu, aby Bale dál spojil svou budoucnost s madridským velkoklubem, stačí maličkost. Chce víc hrát, aby měl kromě týmových trofejí šanci získat i ty individuální. Hráčův agent prozradil, že Bale myslí i na prestižní Zlatý míč. Jenže když bude hlavně sedět na lavičce, tak to půjde těžko. „Budeme o tom s vedením Realu mluvit," slíbil Barnett.

Nejde prý v žádném případě o nějaké finanční licitování, že by Bale chtěl vylepšit smlouvu. „Jediné, co ho zajímá, je, aby byl další rok z pohledu odehraných utkání lepší. Chce hrát víc, je to pro něj nesmírně důležité. Vždyť je to jeden ze tří, čtyř nejlepších hráčů na světě," poznamenal Baleův agent. „Pak může vyhrát i ten Zlatý míč," dodal.

Důkazem budiž parádní gól Balea v letošním finále Ligy mistrů. „Tenhle gól samozřejmě ještě zvýšil zájem klubů, které by Garetha chtěly. Vědělo se, že je dobrý, ale načasování tak parádní trefy bylo skvělé," smál se Barnett.

V pozoru tak prý bude v létě celá řada klubů z Premier League. Jenže Real Madrid vyměnil kouče a čeká se, jakou roli dostane od trenéra Julena Lopeteguiho právě Bale. Hráčův agent se pak vyjádřil i k možnosti, že by Walesan mohl během léta přesídlit na Emirates Stadium a posílit Arsenal. Podle všeho to tedy zrovna pravděpodobné není.

„Miluje život ve Španělsku. Má tři děti a je tam velmi šťastný. Jediné, co mu chybí, je, aby víc hrál," nechal se slyšet agent. Sám prý Arsenalu fandí a byl by rád, kdyby Bale do klubu šel. „Pravděpodobnější ale je, že spíš než Bale bude v Arsenalu, se já podívám na Měsíc," rozmetal naděje Kanonýrů.