Česko - Chorvatsko 0:0 Musa vyšel naprázdno, tlak Lvíčat ale gól nepřinesl. S Chorvaty berou bod

Bitva na Střeleckém ostrově vítěze nepoznala. Čeští fotbalisté do 21 let měli sice po celý zápas převahu, jenže kýžený gól Chorvatům v sedmém dílu kvalifikace ME 2021 nevstřelili. Po remíze 0:0 si Lvíčata upevnila první příčku ve skupině. Druzí Řekové, kteří mají utkání k dobru, na ně ztrácejí dva body.