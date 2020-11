Každý si hledí jen svého. I UEFA, přidal se Dočkal ke kritice trenérských velikánů

Dva trenérští velikáni se ozvali s předstihem. Tedy vlastně tři, protože nejen kouč Liverpoolu Jürgen Klopp a trenér Manchesteru City Pep Guardiola, ale i kouč Rudých ďáblů Ole Gunnar Solskjaer se pustili o víkendu do kritiky nahuštěného programu, který musí v těchto dnech, týdnech a měsících fotbalisté zvládat. A to jen proto, že televizní společnosti jsou v době koronovarirové pandemie lačné fotbalové zábavy a přímých přenosů zápasů, na které nemohou diváci, a majitelé televizních práv zase peněz, jež jim z prodeje práv plynou.

Na trenéry se přitom nikdo neohlíží. Hráče, kteří díky tomu podstupující enormní zátěž, už teprve nikdo nebere v potaz... Tři trenérští velikáni se zatím zaměřili jen na poměry panující na Ostrovech. Na nabitý program a zběsilý sled zápasů.

"Musí nastat fáze inovace Premier League. Sky Sport, BT Sport, sedněte si spolu a popovídejte si o tom, kdy mají zápasy začínat. Chcete dobrý fotbal? Dejte klukům ještě pár hodin odpočinku. Někdo ale musí začít přemýšlet," vyzval všechny zainteresované kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

„Podepisuji se pod to, co trenéři nejlepších anglických týmů říkali. Dnešní fotbal je o tom, že si každý hledí svého vlastního zájmu. Stejně tak si ho hledí UEFA, která potřebuje dostat do termínového kalendáře co nejvíc zápasů, aby prodala televizní práva," zvedl svůj hlas i kapitán české fotbalové reprezentace Bořek Dočkal teď, kdy evropský fotbalový kalendář vyhradil dva týdny pro národní mužstva.

Jak moc důležitý je pro českou fotbalovou reprezentaci přípravný duel s Německem?

Sport.cz, FAČR

Původně pro dva zápasy Ligy národů, záhy k nim však přibyla povinnost sehrát i utkání třetí. Pro účastníky dodatečné baráže o EURO 2020 nadmíru důležité, pro ostatní mužstva ovšem střetnutí přátelské a vlastně nadbytečné, což je i případ středeční přípravy německé a české reprezentace.

„Přípravu jsme povinni sehrát, nejde o náš výmysl. Kdybychom si mohli vybrat, hrajeme jen Ligu národů a vzhledem k situaci přípravný duel vynecháme. Bohužel to nejde," potvrdil manažer národního týmu Libor Sionko, že český fotbal neměl na vybranou.

„Do jednoho reprezentačního srazu se trochu násilím vsunul ještě další zápas, což je možná horší než současná doba, kdy se musíme neustále testovat a dodržovat všechna opatření. Pro hodně týmů, trenérů a hráčů to představuje v tomto extrémně náročném období spíše komplikaci," přidával se k Sionkovi už přímo v Lipsku reprezentační kapitán.

„Netvrdím, že zápas s Německem je na obtíž, protože jde o utkání za reprezentaci, a navíc proti německému nároďáku, který je pořád top týmem nejen v Evropě, ale i na světě. A to navzdory výsledkům v poslední době, které nejsou podle jeho představ. Jestli má někdo kam sáhnout, jsou to právě Němci mající pořád na výběr obrovský počet hráčů," připomínal Dočkal, že i domácí trenér Joachim Löw pojal zápas jen jako test potencionálních adeptů národního celku.

Joachim Löw se přidal ke kritikům termínového kalendáře.

Wolfgang Rattay, Reuters

Proto na středu do Lipska nepovolal hráče mnichovského Bayernu, madridského Realu, Chelsea a Mönchengladbachu. I on vnímá přátelský zápas víceméně jako nadbytečný a přidává se jak k trenérským kolegům na Ostrovech, tak i k Dočkalovi.

„Termínový kalendář je příliš plný. Pokud nebudeme my trenéři nyní maximálně opatrní, budeme mít příští rok velké problémy. Zápasů je mnoho, a právě to je důvodem častých zranění hráčů. Přitom jejich zdraví je nejdůležitější věcí," přidal se i Löw na předzápasové tiskové konferenci s českým týmem ke kritikům nabité termínové listiny.

„Šíleně nabité. Hraje se každý třetí den, zimní přestávka nebude žádná, čas na zotavení a regeneraci také ne. Pokud chceme mít k dispozici hráče zdravé a připravené i v březnu a dubnu, musíme si počínat moudře. A to nemluvím o evropském šampionátu v příštím roce, kdy budou problémy ještě větší. Ti, co odpovídají za termínový kalendář, proto musí dát hlavy dohromady, " obrátil se i šedesátiletý trenér německé reprezentace s apelem na generalitu evropského fotbalu.