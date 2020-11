Nezvyklý a náročný úvod! Fotbalisté začnou příští rok třemi březnovými zápasy kvalifikace o MS

V březnu nás čekají tři ostré zápasy kvalifikace mistrovství světa, které budou strašně důležité. Bude to náročné pro hráče i na organizaci. Stejný režim bude v září," uvedl Sionko. Soupeře pro kvalifikaci poznají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého 7. prosince, při losu budou v třetím výkonnostním koši.

V létě čeká reprezentaci evropský šampionát, který byl kvůli pandemii covidu-19 přeložen z letošního léta. Na mistrovství se bude tým chystat na kempu v Jižním Tyrolsku na severu Itálie. Bydlet bude v hotelovém komplexu Silena, kde plánoval přípravu už letos a který bude mít vzhledem ke koronavirové situaci jen pro sebe.

"Máme připravený kemp v Itálii, který nám hradí náš komerční partner Ski- & holiday area Gitschberg Jochtal a který nám nabídne skvělé možnosti na trénink. Najdeme tam vše, co potřebujeme, ideální podmínky i potřebný klid," uvedl Sionko. "A pak bude Euro. Uvidíme, jaká budou platit opatření ohledně koronaviru. Moc bych si přál, aby mistrovství Evropy už bylo i s fanoušky na stadionu," dodal bývalý reprezentační záložník.

Mistrovství Evropy ve 12 zemích? UEFA v to stále doufá

UEFA zatím stále věří, že se turnaj bude moci odehrát podle plánu ve 12 zemích. "Zatím máme takové informace, že by se Euro mělo sehrát v původním formátu. Ale v téhle době nikdy nevíte, co bude zítra. Myslím, že i UEFA stále mapuje možnosti, jak odehrát Euro co nejbezpečněji. Ke změnám asi dojít může, ale to je všechno záležitostí UEFA. Případně bychom museli adekvátně reagovat," konstatoval Sionko, který se s národním týmem v Plzni chystá na poslední dva letošní zápasy - v neděli v Lize národů s Izraelem a o tři dny později tamtéž se Slovenskem.

Po restartu reprezentačních utkání se českému celku nevyhnuly problémy s koronavirem. V září muselo být po výhře 3:1 na Slovensku rozpuštěno původní mužstvo kvůli dvěma nakaženým v realizačním týmu. Jedním z nich byl Sionko. Proti Skotsku nastoupil narychlo složený nový výběr a po boji prohrál 1:2. V říjnu pak během srazu postupně vypadlo sedm hráčů i kouč Šilhavý a nyní před středečním přípravným zápasem v Německu David Pavelka s Tomášem Pekhartem, který měl ale následný test negativní.

"Asi nejhorší to bylo v září během našeho prvního podzimního srazu. Měli jsme dva pozitivní případy včetně mě a sraz byl kvůli tomu rozpuštěn. Doteď si myslím, že se mohlo postupovat jinak. Dnes vidíme, že se nic takového nestává, ani když týmy mají pozitivních případů víc," uvedl Sionko.

"Tehdy propukla nepřiměřená hysterie. Možná i proto, že v českém sportu s tím nebyly zkušenosti a bylo to pro všechny nové. Teď už vidíme, že se to týká opravdu všech a katastrofa se z toho dělat nemá," dodal Sionko.

Dodržujeme všechno jak máme, opatření jsou nejpřísnější

To ale podle něj neznamená, že by reprezentace neměla mít co nejpřísnější opatření. "Troufám si tvrdit, že máme jeden z nejpřísnějších režimů v Evropě. Například nevím o nikom, kdo by hráče zavřel na začátku srazu na pokoje do karantény, než přijdou výsledky prvních testů na covid. Dobrovolně si tak výrazně zkracujeme čas na přípravu před zápasy," uvedl.

"Dodržujeme všechna opatření od UEFA i českých úřadů a navíc přidáváme i naše vlastní. Přesto neexistuje klíč, jak to vyřešit stoprocentně. Museli bychom hráče a realizační tým zavřít týden před srazem, abychom měli jistotu. Jak vidíme, potkává to všechny," dodal.