Král před bitvou se Slováky: Je to pro nás velké finále, láká nás být mezi evropskou elitou

Měřit se s nejlepšími celky Evropy. Ta představa je pro záložníka fotbalové reprezentace Alexe Krále hodně lákavá. S českým národním týmem se dnes večer pokusí proměnit šanci na postup do skupiny A Ligy národů. Pokud v Plzni porazí Slováky a Skotsko nevyhraje v Izraeli, stanou Češi v této soutěži mezi evropskou elitou.

Berete vzhledem k možnosti postoupit do skupiny A duel se Slovenskem jako finále?

Chceme vyhrát skupinu a postoupit. Duel se Slováky je tedy pro nás v tomto ohledu klíčový. Je to pro nás velké finále. Je lákavé být mezi nejlepší týmy v Evropě. Právě s nimi se chceme měřit, jim chceme konkurovat. Čím víc utkání proti nejlepším soupeřům, tím pro nás líp. Načerpáme víc zkušeností.

Může být pro český tým malá výhoda, že Slováci mají v nohách dva ostré zápasy z minulého týdne? Vy jste ve středeční přípravě s Německem potočili sestavu a šetřili síly.

Myslím, že ano. Většina z nás má velkou vytíženost v klubu, máme za sebou těžké zápasy. Vzhledem k tomu, že se nyní během týdne na reprezentačním srazu hrají tři utkání, jsme rádi, že jsme pošetřili síly. Byť utkání proti Německu bylo atraktivní, důležitější zápasy jsou pro nás v Lize národů.

„Jsem rád, že se Alex prosazuje svým moderním pojetím hry, pořád na sobě pracuje a zlepšuje se. Přestup do Spartaku se ukázal jako skvělý krok pro jeho výkonnostní růst. Potvrzuje to fakt, že v této sezoně v ruské lize nechyběl na hřišti ani minutu." KAROL KISEL, spolumajitel agentury K2K Sports, která Krále zastupuje

Pod novým kouče Tarkovičem vítězí, prezentují se odlišným pojetím. Může to být pro český tým menší neznámá?

Příchod nového trenéra všechny hráče vyhecuje, chtějí se ukázat, aby pod ním nastupovali v dalších zápasech. Přinese nový impuls. Každopádně nás čeká úplně rozdílné utkání, než které jsme absolvovali nedávno na Slovensku.

Slováky jste porazili třikrát v řadě. Lze na tuto bilanci spoléhat?

Utkání bude hodně i o jejich hlavách, jde jim o udržení ve skupině B. Ale myslím, že pokud budeme předvádět stejnou hru, jako doteď, že máme na to je porazit.

Budete ale také potřebovat pomoc Izraelců. Věříte, že Skoty oberou o body?

Je těžké hrát v Izraeli. Má šikovné hráče, kteří se umí v koncovce prosadit. Věřím, že nám pomůžou.

Daří se vám i na klubové úrovni, s moskevským Spartakem atakujete v ruské lize nejvyšší příčky.

Oproti minulé sezoně je vidět, že si tým sednul, sehrál se. Máme hodně mladých hráčů. V ruské lize jsme suverénně nejmladší, v Evropě jsme mezi deseti nejmladšími. Chybí nám sice zkušenosti, ale všechno si správně sedá.

Po čtrnácti kolech jste na dostřel vedoucímu CSKA. Láká Spartak titul?

Stoprocentně. Povedl se nám start do podzimu, rozhodně chceme titul, chceme evropské poháry. Ruský mistr jde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů, což je hodně lákavé. Máme nejvyšší ambice. Ale vzhledem k průběhu minulé, nepovedené sezony, chceme skončit do třetího místa."

Ve Spartaku jste plně vytížený, odehrál jste prakticky všechno. Ukazuje se, že jste loni v létě udělal správný krok?

Rozhodně. Ze začátku jsem měl strach, vyměnil se trenér. Je těžké, když přijdete do zahraničí a odvolají kouče. Paradoxně mi ale změna na lavičce pomohla, s trenérem Tedescem jsme si skvěle sedli. Jsem nanejvýš spokojený.

Tedescovi je teprve 35 let. Zapadá do mladého kolektivu?

V týmu jsou dva kluci starší, on se ale mezi nás hodí. Přestože je trenér mladý, u mužstva má respekt.

Jak jste na tom s ruštinou?

Byl jsem v Moskvě půl roku sám, hodně času jsem trávil s ruskými spoluhráči i kluky ze zahraničí. Na rozhovor v ruštině se ještě necítím, ale dokážu se spoluhráči komunikovat. Pokud nevím slovíčko, vypomůžu si jednoduchým anglickým. Jsme mladí, zajímají nás plus minus stejné věci, takže si dobře rozumíme.