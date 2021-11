Třetí místo ve skupině? Rozhodlo se o něm už dřív, prohlásil Brabec

V úterý na Letné se prosadil při rohovém kopu, kdy se k němu šťastně odrazil míč od parťáka ze středu obrany Zimy a zblízka propálil estonského brankáře. V závěru na něj navázal druhým gólem Sýkora. Jenže ani vítězství nepomohlo Čechům v útoku na stříbrnou příčku ve skupině, která mohla znamenat výhodu domácího prostředí v semifinále baráže. Belgie totiž nepomohla, s Walesem uhrála jen remízu.

„V první řadě jsem rád, že jsme vyhráli. Utkání nebylo lehké, Estonci nemají špatné výsledky, ukázali kvalitu. Věděli jsme, že uhrát druhé místo bude už těžké. Belgii o nic nešlo, mohla protočit sestavu. O našem třetím místě ve skupině se rozhodlo v předešlých zápasech, ne teď," prohlásil Brabec, který si ze šestice možných soupeřů pro baráž (Portugalsko, Itálie, Rusko, Wales, Skotsko, Švédsko) nepřeje především čerstvé mistry Evropy Italy a Portugalce.

„Nebylo by nic příjemného na tato mužstva narazit. Představovali jsme si celkově snadnější soupeře. Ale chceme na mistrovství světa, takové týmy bychom potkávali. Je to výzva. Věřím, že se porveme," uvedl 29letý stoper.

Vzhledem ke zranění elitní dvojice stoperů Kalase s Čelůstkou, kteří spolu odehráli Euro, vytvořil Brabec na tomto srazu záložní pár s Davide Zimou. Ve čtvrteční přípravě s Kuvajtem (7:0) i proti Estonsku přispěli k čistým kontům.

„Jsem rád, jsme s Davidem a s celou defenzívou udrželi dvakrát v řadě nulu. V určitých fázích jsme to urvali silou, což se také počítá," těší Brabce, který chválil záložníka Jana Sýkoru, který se při návratu do národního týmu blýskl třemi góly (dvakrát se prosadil proti Kuvajtu). „Mám za něj radost. Co jsem pochopil, hostování v Plzni z Poznaně je pro něj restartem. Góly i výkony ukázal, že na to má," pronesl Brabec.