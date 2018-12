Schick byl u remízy Římanů. AC Milán otočil zápas s Parmou

Fotbalisté AC Milán ve 14. kole italské ligy otočili domácí zápas s Parmou a vyhráli 2:1. Napravili tak předchozí dvě ztráty a dostali se na čtvrté místo tabulky před Lazio Řím. To překvapivě jen remizovalo 1:1 s posledním Chievem. V základní sestavě AS Řím opět nechyběl český reprezentant Patrik Schick, ani on ale nezabránil páté ztrátě z posledních šesti ligových zápasů při remíze 2:2 s Interem Milán. Ten se tak minimálně do pondělí posunul na druhé místo tabulky před Neapol.