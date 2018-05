Serie A viděla českou parádu: Jankto centroval, Barák vstřelil vítězný gól

Česká dvojice se prosadila ve 20. minutě. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal Jankto levačkou centr do vápna, kde Barák ve skluzu usměrnil míč do brány. Bývalý hráč Příbrami a pražské Slavie se trefil poprvé v tomto roce a zaznamenal sedmý ligový gól v sezoně.

Udine má před posledním kolem dvoubodový náskok na sestupové příčky. Ve vyrovnané dolní polovině tabulky jsou týmy od 14. do 18. místa vměstnány v rozmezí dvou bodů.

Lazio se ujalo vedení po proměněné Luličově penaltě v 17. minutě, domácí ale po půlhodině hry vyrovnali zásluhou přesné hlavičky Simyho. Před koncem poločasu vychytal brankář Cordaz v samostatném úniku Caiceda a ekvádorský útočník neuspěl ani ve své druhé šanci, hlavou trefil pouze břevno.

Do vedení domácí poslal v 61. minutě Cecherini, který si naběhl na centr do vápna a z voleje poslal míč do protipohybu brankáře. Crotone ale vedení neudrželo, na konečných 2:2 vyrovnal šest minut před koncem Milinkovič-Savič.

Lazio nevyužilo šanci zajistit čtvrté místa a postup do Ligy mistrů. Utká se o něj v posledním kole v přímém souboji s Interem Milán.