Olomouc posiluje, z Polska přichází útočník Nešpor

Fotbalový útočník Martin Nešpor se po třech letech vrací do české ligy a bude oblékat dres Olomouce. Po přestupu z polského Zaglebie Lubin uzavřel se Sigmou smlouvu na dva roky. Spolu s další letní posilou Pavlem Dvořákem by tak měl nahradit Jakuba Řezníčka, který se vrátil z hostování do Plzně.