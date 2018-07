Náhradníci spasili Plzeň. Je super naskočit z lavičky a dát gól, rozplýval se zkušený záložník

Zlatou ruku měl trenér Plzně Pavel Vrba, když za nepříznivého stavu poslal krátce po přestávce úvodního duelu nové fotbalové sezóny na pražské Dukle do hry Tomáše Hořavu a Jakuba Řezníčka. Náhradníci zařídili bleskový obrat. Zejména díky jejich příspěvku úřadující mistr shrábl na Julisce tři body.

Mistrovská Plzeň vstoupila do sezóny vítězstvím nad Duklou

„Od začátku se kluci snažili hrát kombinačně, byli jsme lepší, ale jednou chybou jsme Duklu poslali do vedení. Měli jsme pak dost příležitostí, ale gól dlouho nepřicházel," rekapituloval průběh prvního poločasu záložník Plzně Tomáš Hořava. „Když šla Dukla do vedení, bylo to komplikované. A jak se klukům nedařilo srovnat ani z velkých šancí, byl jsem na lavičce nervózní," přiznával útočník Jakub Řezníček.

Oba šli do hry v 57. minutě. „Střídání proběhlo docela narychlo. Nestihli jsme si toho moc říct. Ale jasným cílem bylo zápas otočit," vyprávěl s odstupem Řezníček.

Už po dvanácti minutách sklepl zády k bráně na hranici velkého vápna kolmou přihrávku od Hrošovského pro Petrželu, který nártem míč uklidil přesně k tyči. „Jakub mi to pěkně sklepnul. Hodně jsem se soustředil, abych balón správně trefil," vykládal Hořava o vyrovnávací trefě.

Za pár desítek vteřin pak Řezníček zatáhl míč po pravé straně a jeho pokus poslat balón před branku soupeře přinesl vedení Západočechů, protože Podaný ve skluzu nasměroval balón za záda brankáře Rady. „Chtěl jsem centrovat na Kopice," vysvětloval Řezníček.

Následně už Plzeň dominovala. „Dva rychlé góly nám pomohly," mínil Hořava. „Když Tomáš vyrovnal, zvedli jsme se v hlavách. A po druhé trefě už jsme drželi míč a Duklu k ničemu nepustili," lebedil si Řezníček.

Zatímco on po sezóně v Olomouci musel během léta bojovat o pozici a už setrvání v kádru Západočechů je pro něj výhrou, pro Hořavu představuje lavička náhradníků zklamání. Vždyť v minulé sezóně vydatně přispěl k titulu. „Každý chce být v základu. Když jsem nastupoval na hřiště, měl jsem motivaci navíc, abych přispěl k obratu a zisku tří bodů. Je super, když se něco takového náhradníkovi podaří," rozplýval se Hořava. „Myslím, že jsme ukázali sílu. Jsme dlouho spolu, máme dobré mužstvo. Věřím, že nás čeká dobrá sezóna," vyhlížel další bitvy Hořava v očekávání, zda mu vyrovnávací trefa zajistí pozici mezi jedenácti vyvolenými.