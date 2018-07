Oslava? Nebude, teprve až vyhrajeme ligu, žertoval Květ po pumelici. A větří pokladníka

Dvacetiletý příbramský fotbalista se ujal exekuce přímého volného kopu, který na první pohled neznamenal příliš velké nebezpečí. K míči se rozbíhal až z hranice středového kruhu, přesto to zkusil nártem přímo na bránu. A překvapivě slavil gól!

„Ze začátku jsem vůbec nevěděl, co s tím, ale jsem pak zjistil, že fouká vítr na gólmanovu stranu a ve zdi nikdo není. Takže jsem se jenom soustředil na to, abych trefil bránu," vysvětloval Květ, jehož dělovku brankář Jakub Diviš lehce přizvedl, v cestě do sítě jí ale nezabránil. „Byl to můj gól. Foukl vítr, takže balón maličko uhnul, ale na tohle se nechci vymlouvat. Nestihl jsem tam dát už pořádně ruce a převalilo se to do brány," sypal si popel na hlavu teplický gólman, který ale v dalším průběhu zápasu tým několika výtečnými zákroky podržel.

„Snažil jsem gól hodit za hlavu, protože celý zápas byl ještě před námi. V kabině jsem se klukům omluvil a pak se je snažil podržet. U brankáře je bohužel každá chyba průser a já si ji vybral v tomhle utkání," posteskl si.

Květ tak obstaral první gól Příbrami po návratu mezi elitu a tušil, že se mu pokladník mužstva hodně brzy ozve. „Nějaká pokuta bude. Ale oslava? Ta ne, teprve až vyhrajeme ligu," smál se dobře naladěný záložník, kterému parádní odpoledne pokazil pouze konečný výsledek 1:1. „Nechtěli jsme dostat gól hned zkraje druhé půle, bohužel nás trochu zabrzdil. Ale zápas jsme odmakali. Sice jsme nevyhráli, výkon nás však může povzbudit do dalších zápasů," uzavřel Květ.