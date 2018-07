Fryštákův zkrat? Klukovsky do mě šlápl, tvrdí Rezek. Slepička trénoval penalty půl hodiny

Byl to moment, který výrazně promluvil do průběhu sobotní ligové bitvy. Brankář Tomáš Fryšták se za stavu 1:0 pro domácí Příbram dopustil zkratu, když po chycení balónu zbytečně vytrčil ve vlastní šestnáctce nohu proti dobíhajícímu Janu Rezkovi, který se po jeho zásahu skácel k zemi. Rozhodčí Královec vůbec neváhal, nařídil pokutový kop a oporu Bohemians 1905 vyloučil. V tu chvíli probíhala 23. minuta zápasu...

„Schytal jsem to do ruky. Šlo o úplně zbytečný zákrok. Kdybych do něj šel, koukal po míči a gólmana neviděl, tak chápu, že se chrání. Ale já viděl, že si jde pro balón a v poslední chvíli mu zabrzdil a uhnul. Klukovsky do mě šlápl," vysvětluje Rezek.

Zatmění třicetiletého brankáře vyšlo Klokany draho. Mezi tyče putoval náhradník Valeš, jenž se vzápětí marně natahoval po ráně Slepičky, který nařízenou penaltu bezpečně proměnil. „Trefil jsem to přesně, jak chtěl. Cvičil jsem je na tréninku asi půl hodiny, kopal jsem snad třicet penalt a vyplatilo se," usmívá se 36letý útočník, jenž se radoval z gólu v nejvyšší soutěži po téměř sedmi letech. Naposledy skóroval za pražskou Spartu na hřišti Teplic.

„Říkal jsem si už před zápasem, že když budeme kopat penaltu, půjdu na ni. Byla podle mě jasná. Bavil jsem se i se stopery Bohemky, kteří říkali, že šlo o zkrat brankáře," líčí Slepička, jehož brzy čeká setkání s týmovým pokladníkem. „Zápisné? To nebude, nikomu už nic nedám," žertuje.

Hašek: Byl to zápas blbec

Klokani si nakonec od Litavky odvezli porážku 2:4. Trenéra Pražanů Martina Haška mrzí Fryštákův zákrok, i když ho verdikt hlavního arbitra nejprve zaskočil. „V první chvíli jsem byl samozřejmě naštvaný na rozhodčího, znáte to, jde o přirozenou reakci, kdy hledáte chybu nejlépe někde jinde, a ne u sebe. Omlouvám se, že jsem protestoval," vykládá.

„Nepřišlo mi to z lavičky úplně jasné. Tomáš zvedl nohu proti protihráči, na druhou stranu já byl jako kluk naučený, že když si gólman skáče pro míč, dělá si tam prostor a prostě se mu tam neleze. Trenéři je učí, aby si tam dali koleno nebo nohu. Mám na celou situaci nějaké ohlasy a všichni se shodli, že to byl zkrat, hloupost a zasloužená červená karta," posteskne si Hašek.

Jeho Klokani i za nepříznivého stavu vůbec nic nezabalili a statečně se rvali až do samotného konce, což osmačtyřicetiletého kouče velmi těší. „Byl to pro nás zápas blbec. V poločase jsme prohrávali 0:2, ale fakt věřili, že zápas dokážeme ještě zremizovat. I po druhé červené jsme pořád šli za gólem, presovali a bojovali až do poslední minuty, což jsem vždycky obdivoval na kanadských hokejistech. Odešli jsme poraženi, ale nemyslím si, že by nás zápas měl zlomit," dodává.