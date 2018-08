Wágner se v Brně konečně trefil. Snad se od výhry odpíchneme, doufá karvinský útočník

„K vedoucímu gólu jsme si pomohli vydařenou standardkou. I dál jsme pak byli trpěliví. Z obranného bloku se nám dařilo vyrážet k nebezpečným brejkům. Vybojovali jsme strašně důležitou výhru. Je pro nás takovou satisfakcí za některé předchozí zápasy, v nichž jsme podali solidní výkon, avšak vyšli jsme bodově naprázdno. Zatím není co slavit, ale snad se od vítězství konečně odpíchneme k trvale zlepšeným výsledkům," přeje si karvinský útočník Tomáš Wágner, který osm minut před koncem zpečetil třetí brankou triumf svého mužstva.

V Brně se trefil poprvé v kariéře. „Je tady neskutečně nefotbalový stadión, na němž se mi nikdy střelecky nevedlo. Tentokrát mi to tam konečně spadlo," libuje si.

Pořádně si oddechl i karvinský kouč Roman Nádvorník. „O mně je známo, že týmy pod mým vedením docela hodně trénují. Pokud za to hráči nejsou odměněni, je to pro ně dost složité. Výhra v takhle prestižním duelu je pro nás tudíž tou potřebnou třešničkou na dortu. Vždyť se hrálo vlastně o šest bodů," libuje si.

Pochválil stopery Janečku a Panáka. „Oba jsou to rodilí záložníci, jde o nouzové řešení. Svoje úkoly na nezvyklých postech však zvládají skvěle," těší Nádvorníka.

Skuhravý postrádá styčného důstojníka

V opavském táboře zavládla po další porážce diametrálně odlišná nálada. „Chtěli jsme konečně zvítězit a zvednout si sebevědomí. Ale je to špatné, tři góly jsme rozhodně neměli dostat," má jasno středopolař Tomáš Jursa. Štve ho způsob, jakým Opavští padli. „Karviná se snad jen pětkrát dostala pořádně před naši bránu a my z toho třikrát inkasujeme. Přijde mi, že dostaneme gól skoro z každé soupeřovy šance. My jsme sice takřka pořád tlačili, ale těch centrů do hostující šestnáctky tentokrát moc nelítalo," uznal.

Zdaleka však neskládá zbraně. „Do konce soutěže je ještě hodně daleko. Musíme na trénincích ještě víc makat a třeba nám to za týden s Jabloncem už v Brně konečně vyjde," přeje si Jursa.

Trenér Opavy Roman Skuhravý, jenž nemohl postavit zraněného špílmachra Zavadila, si posteskl, že se jeho celek potýká po sérii nezdarů s nízkým sebevědomím a obavami o výsledek. „Navíc se v tom neustále patláme. Situace, v níž jsme se po postupu octli, je pouze o nás. První liga má nějaké nároky a my jsme bohužel zatím nepřekročili svoje limity. Máme teď těžký los, a tak to z nás třeba spadne a porveme se se silnými soupeři jako rovný s rovným," uvítal by.

Skuhravý postrádá ve svém mužstvu fotbalistu, který by dohlédl po celý zápas na organizaci hry. „Takový styčný důstojník nám bohužel prozatím chybí. Nebyl jím dosud ani zkušený Pavel Zavadil, pokud nastoupil. Snad ho brzy najdeme," doufá opavský kouč.