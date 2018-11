Neberte nám video! Ani v českém fotbale už není cesta zpátky

Technická vymoženost, která si konečně i ve fotbale razí cestu vpřed. Videorozhodčí vstoupili do letošního světového šampionátu v Rusku, arbitrům na hřišti pomohou také v Lize mistrů a na mistrovství Evropy. Proto jsou překvapivé spekulace, že na české scéně probíhá v zákulisí bitva o další pokračování projektu. „Podle mého názoru už není cesta zpátky, trend je jasně daný. Zrušení videa by si musely odhlasovat kluby. Žádný z nich však dosud nic takového nepožaduje,“ ujišťuje Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace.

Konec videa v Čechách? Kdepak, nic takového se nechystá.

„Několikrát jsme deklarovali, že projekt videorozhodčích je už pevnou součástí nejen českého, ale i světového fotbalu. Nemusím tedy proto dodávat, že asociace chce v tomto projektu pokračovat," odmítá šéf českého fotbalu Martin Malík, že by strahovské vedení mínilo s videem na tuzemské ligové scéně skoncovat, anebo snad celý projekt pozastavit.

„Teď jde ovšem o to, jak bude celý projekt nastaven mezi Ligovou fotbalovou asociací a námi," nepopírá, že k pnutí dochází. „Jde o to, jak jsou v současnosti jednotlivé činnosti rozděleny a zda jde o funkční model," naráží třeba na to, že zatímco rozhodčí spadají do gesce Strahova, technické zajištění projektu má naopak v rukou Svobodova LFA.

„Naším limitem zatím je, že v televizní kvalitě dokážeme zajistit přenosy jen ze čtyř zápasů v kole. Ve zbývajících tudíž video nasadit nelze. Náklady na televizní kvalitu jsou 150-200 tisíc korun na zápas. Dokážu si však představit, že liga dosáhne na další dvě utkání, o něž se postará," reaguje Dušan Svoboda.

Průměrná délka přezkoumávání je 129 sekund

„Musíme si nastavit a rozdělit nejen kompetence, ale i odpovědnost. Jednoznačně a pregnantně, aby nedocházelo k nedorozuměním či dokonce vzájemným výpadům ať již z jedné, či druhé strany," nezastírá Malík, že vzájemné vztahy obou asociací mají k ideálu daleko.

„Ale pokračovat v projektu videorozhodčích chceme a budeme," ujišťuje.

Během ligového podzimu za dosavadních 13 kol bylo video využito v 37 utkáních. Během nich se odehrálo 173 situací, které videorozhodčí v přenosovém voze zkontroloval a následně potvrdil verdikt sudího na hřišti. Takové situace trvají v průměru 17 sekund.

Ve 14 případech pak videorozhodčí doporučil potenciální změnu verdiktu, takzvané „review". Pětkrát šlo o faul v pokutovém území, čtyřikrát o hru rukou ve vápně a o vyloučení a jednou o dosažení branky. V průměru tak v české lize dochází k těmto situacím jen jednou za 2,6 utkání, přičemž světový průměr je jednou za 2,9 zápasu. Průměrná délka přezkoumávání je v tuzemské nejvyšší soutěži 129 sekund, což odpovídá celosvětovému průměru.

Nepadl žádný zjevně neregulérní gól

„Pokud měl někdo obavu, že přezkoumání bude neúměrně prodlužovat zápas, tak jde jen o 129 sekund navíc v každém třetím zápase za cenu, že zatím nepadl žádný zjevně neregulérní gól," zdůrazňuje Svoboda.

LFA se příliš nelíbilo, že garant projektu videorozhodčího Roman Hrubeš byl nedávno odvolán z komise rozhodčích FAČR.

„Jeho odvolání vyvolalo hodně emocí, ale má platnou smlouvu s LFA na zajišťování projektu. Někdo může vnímat za komplikaci, že není členem komise rozhodčích, ale podle mě zase o tak fatální problém nejde. Pro něj to paradoxně může být i usnadnění," myslí si Svoboda.