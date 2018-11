SESTAVA KOLA: Kanonádou až do reprezentace. A pozor na penaltového specialistu

Možná už příští pondělí by na sebe mohli v Edenu narazit dva borci, kteří se prostříleli do reprezentace. Slávista Stoch zpátky do slovenské a jablonecký Doležal poprvé do české. Oba figurují v ideální sestavě 15. kola fotbalové ligy podle Sport.cz. V brance pak úřaduje liberecký Nguyen, který v krátké době zneškodnil již druhý pokutový kop.