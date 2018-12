Zajíc se modlil, aby sparťan Ristič nedal penaltu. Přání se mi vyplnilo, těší útočníka Slovácka

Bylo to zasloužené vítězství?

Podle mého názoru ano, byť jsme pochopitelně měli trochu štěstí. Sparťané zahodili dvě penalty, ale i my jsme promarnili spoustu šancí. Mohli jsme vyrovnat mnohem dřív, také já jsem jednu velkou střeleckou příležitost neproměnil.

Jak vám bylo, když rozhodčí odvolal váš gól?

Nebylo to pochopitelně příjemné. Ale ofsajd to zřejmě byl, a tak asi nebylo co řešit. I když to v tu chvíli pro nás byla velká škoda.

Za stavu 0:1 vám hodně pomohlo Kangovo vyloučení, jehož jste byl přímým aktérem. Bylo spravedlivé?

Naprosto jednoznačně. Kanga se po mně ohnal loktem a rozbil mi pusu a nos. Jasná červená. Po ní se chytli i naši fanoušci a hnali nás dopředu. Vyrovnání bylo vyústěním našeho tlaku v přesilovce.

Jak jste viděl svoji trefu?

Marek Havlík mi poslal na zadní tyč přesný centr, avšak míč letěl docela vysoko. Naštěstí se mně ho podařilo i tak usměrnit do sítě. A pak přišlo další sparťanské vyloučení a penalta pro nás.

Nechtěl jste ji kopat?

Ani ne. Jako první byl určený Vlasta Daníček, ale ten už střídal. Havlík si na desítku věřil, a i já jsem věřil jemu. Zvládl to.

Co vám pak běželo hlavou, když za stavu 2:1 zahrávali v nastaveném čase už druhý pokutový kop Letenští?

Modlil jsem se, aby Ristič netrefil bránu. Přání se mi vyplnilo. (úsměv).

Co se ve Slovácku změnilo, že jste pod novým koučem Svědíkem bodovali dvakrát v řadě naplno?

Nepřihráváme si už vzadu padesátkrát za sebou. Hrajeme mnohem přímočařeji dopředu, soupeřovu rozehrávku teď navíc napadáme ve dvou. Zatím to přináší ovoce. Kéž by to takhle pokračovalo dál.