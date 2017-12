O Lotyše z Jihlavy se zajímá celá česká špička. Do Sparty míří Egypťan

Přišel do české ligy jako zcela neznámý fotbalista lotyšského výběru do 21 let. Jihlavě se ovšem útočník Davis Ikaunieks (23) začal rychle vyplácet. V minulé sezóně dal gól Plzni, Slavii i Spartě a není žádným tajemstvím, že přední české kluby v čele s velkou trojkou Lotyše bedlivě sledují. „Davisův přestup zatím není na pořadu dne. Již během zimního termínu však k němu může dojít. Nastal čas, kdy by se měl posunout výš,“ avizuje Filip Zíka z agentury Global Sports, která hráče zastupuje.