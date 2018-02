Další hráč opouští Jihlavu. Rabušic bude hrát v Maďarsku

Tři dny před začátkem odvetné části nejvyšší soutěže opustil fotbalisty Jihlavy útočník Michael Rabušic, který přestupuje do maďarského Szombathely Haladás, který vede slovenský kouč Michal Hipp, jenž na Vysočině v minulosti působil.

„S Michaelem jsme se dohodli na rozvázání smlouvy. Jeho obnovené angažmá u nás nevyšlo tak, jak jsme si všichni představovali. Michaela to hodně trápilo. Tento krok by měl být v jeho kariéře novým impulsem. Rozcházíme se v dobrém," uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Jihlavský odchovanec Rabušic se vrátil do mateřského klubu před půldruhým rokem. „Bohužel to byl pořád jen boj o záchranu a mě navíc trápila zranění. Do Maďarska mě zlákala vidina smlouvy na dva a půl roku. Jihlavě moc přeju, aby se na jaře v lize udržela," vzkázal Rabušic, který má na kontě tři starty za národní mužstvo.

Kádr Jihlavy opustili po podzimní části brankář Jan Hanuš (Jablonec), obránci Krejčí (Slovácko), Kryštůfek (Brno) a Rosa (ukončil kariéru). Krajní záložník Záviška zase výměnou za obránce Buchtu odešel do Bohemians.

Naopak Vysočinu doplnili gólman Valeš (Jablonec), obránci Schumacher (Dortmund II.) a Mara (Vlašim), záložníci Levin (Mladá Boleslav) a Opluštil, kterému vypršelo hostování v Olympii Praha. Ta se také intenzivně zajímá o Milana Mišůna.