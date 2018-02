Šance pro hříšníka? Sparta udala Konatého do Mladé Boleslavi

Našlo by se jen málo tak složitých případů, jaký na Letné psal Tiémoko Konaté. Angažmá záložníka z Pobřeží slonoviny ve fotbalové Spartě dnes definitivně skončilo. Sedmadvacetiletý hráč před startem jarní části sezóny přestoupil do Mladé Boleslavi, která o Konatého projevovala dlouhodobý zájem. U Středočechů podepsal smlouvu na 1,5 roku. Po stejné trase by se měl na hostování přesunout také španělský záložník Albiach Néstor.

Měl jít ve stopách krajana Bonyho Wilfrieda, svým přístupem však očekávání nenaplnil. Na Letné se dokonce odhodlal ke stávce a byl přeřazen do juniorky, ani druhou šanci v áčku nedokázal využít.

Tiémoko Konaté byl tak od loňského podzimu na prodej. Nastaly však další problémy. Hráč, s jehož agentem je často nemožné se dohodnout, se hodil marod a nabídky na změnu dresu odmítal.

Až doteď. VMladé Boleslavi, kam měl blízko již během působení kouče Karla Jarolíma, podepsal smlouvu na jeden a půl roku.

"Měli jsme o tohoto hráče dlouhodobý zájem. Dříve to z různých důvodů nešlo, nyní to vyšlo. Nemá cenu se vracet k minulosti. Myslím, že je to hráč, který je schopen nám okamžitě pomoct. Ale místo v sestavě si samozřejmě musí vybojovat," prohlásil prezident Mladé Boleslavi Josef Dufek.

Středočeši jsou po podzimu jedenáctí a potřebují se co nejrychleji posunout do klidnějších pater ligové tabulky. Z Letné by chtěli získat také španělského záložníka Albiacha Néstora. Sparta mu dala svolení, aby se v Mladé Boleslavi připravoval a odletěl s ní na soustředění. Záložník má ovšem znovu zdravotní problémy, jež mu zatím zabránily uzavřít hostování.