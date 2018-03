Znehodnotili jsme asi nejlepší poločas Sparty, láteří Štetina

Fotbalisté Sparty oslavují druhý gól do sítě Slavie.

Právě on se stal nakonec největším nešťastníkem derby. V nastaveném čase fauloval ve vápně Tecla a rozhodčí Královec na pokyn videorozhodčího nařídil penaltu. Milan Škoda ji pět minut po řádném čase proměnil a derby skončilo smírem.

„Penalta byla. Hned jak pan rozhodčí přerušil hru, tak jsem věděl, že ji odpíská, protože jsem ho kopnul. Kdybych Tecla nezasáhl, tak by střílel do prázdné branky," nezapírá Lukáš Štetina.

Video promluvilo do derby celkem čtyřikrát. „Bez videa se vždycky psalo, co by bylo kdyby. Takhle se o přezkoumaných momentech psát nebude. Video pomohlo, aby zápas skončil výsledkem 3:3. Fotbalu pomohlo," míní slovenský reprezentant.

Problém není v kondici, spíš v hlavě, míní

Letenské nejeden expert označuje za tým bez kondice. Vždyť jen na jaře ztratili dobře rozehraný zápas už potřetí. Místo aby Slovácko, Karvinou i Slavii porazili, vždy jen remizovali.

„Sebemenší polevení se trestá, zvlášť v derby. Vina je na naší straně, pořád dokola... Spokojíme se s tím, že vedeme, přestaneme hrát. Jdeme špatnému výsledku naproti," láteří stoper, který se do sestavy vrátil po nemoci.

„Nemyslí si, že bychom kondičně odpadli. Na nikom jsem problém neviděl. Prostě dva rozdílné poločasy. První v naší režii, pak jsme si derby zlomili sami," kroutí Štetina hlavou.

Již během podzimu dokázal přednést kritiku vlastních řad.

„Je to i o charakteru, abychom za vítězstvím šli jako mužstvo společně. My si tam občas hrajeme vlastní zápasy, což není dobře. Je to také o hlavách," uvědomuje si Štetina.