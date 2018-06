Ztratí Slavia další talent? Nadaný záložník opouští tým na začátku přípravy

Fotbalová Slavia zahájila v pátek přípravu na novou sezónu s celou řadou změn. Zatímco největší pozornost původně vyvolaly odchody Dannyho, Sobola či Necida, zprvu tak trochu zapadla absence Pavla Buchy. Záhy se však rozpoutaly na sociálních sítích bouřlivé diskuse o osudu 20letého záložníka, který odmítl prodloužit smlouvu a bude tak pokračovat v juniorce. Ve Slavii se však brání, že by hráč byl přeřazen proti své vůli, naopak mu mělo být umožněno vyrazit s týmem na soustředění. „On odmítl a šel raději do juniorky,“ vysvětluje na twitteru člen představenstva Tomáš Syrovátka.

Hráči Slavie vstoupí do nového ročníku se změnami v kádru.

A v podobném duchu reaguje i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík: „Hráč dostal moznost se připravovat i nadále s A-týmem a celou situaci si promyslet. Odmítl a odešel do juniorky. Klub bude řešit, co dál."

Kam povedou další kroky nadějného fotbalisty, tak zatím není jasné. Fanoušci Slavie se však obávají, že přijdou o další talent, jako v případě Alexe Krále. Nadaný stoper před rokem a půl necítil v klubu dostatek důvěry, a tak raději odešel do Teplic. „Rozhodnutí bylo správné. Dostal jsem šanci, myslím, že jsem se chytil," hodnotí s odstupem svůj krok kudrnatý stoper.

Král i Čvančara už jsou pryč

Dalším talentem, který v poslední době odešel ze Slavie, přestože se mu věští velká budoucnost, je Tomáš Čvančara. Vytáhlý útočník na letním CEE Cupu zaujal zahraniční skauty, mezi mladými slávisty patřil k těm nepřehlédnutelným. Očekávalo se, že člen mládežnických reprezentací by mohl záhy dostat šanci v ligovém áčku.

Té se skutečně dočkal, ovšem až v Jablonci, který jej v zimě ze Slavie vykoupil. S datem narození ve druhé polovině roku 2000 je momentálně nejmladším fotbalistou, který okusil uplynulý ročník HET ligy.

Nyní se v táboře Sešívaných řeší, co bude s Buchou. Ten podle vedení klubu odmítá prodloužit smlouvu, protože v ní chybí klauzule o možnosti odejít na přestup za 1,5 miliónu eur. Bucha přitom dosud zasáhl jen do pěti ligových duelů, dohromady odehrál v nejvyšší soutěži jen 201 minutu. Nedá se tak očekávat, že by v dohledné době měl odejít za tak vysokou částku.

Slavia kontruje Lüftnerem

Slavie však kontruje připomenutím nedávného případu stopera Michaela Lüftnera, u něhož se také nečekalo, že by jeho výstupní klauzule mohla být záhy překonána. Urostlý zadák však po půlroce stráveném v Edenu zamířil do FC Kodaň.

„Deset let stavíte dům, dáváte energii, čas a peníze. Když je skoro hotový a chcete bydlet, tak někdo přijde a řekne: Můžete bydlet, pěkně se o něj starat, ale když přijde někdo, kdo dá 1,5 miliónu, tak se stěhujete," hledá přirovnání Jaroslav Tvrdík.

„Podepsat novou smlouvu s výstupní doložkou 1,5 miliónu euro je pro klub ekonomický nesmysl," shrnuje předseda představenstva Slavie.