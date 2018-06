Jablonec dotáhl náročnou akci. Cizinec sezóny přestupuje na Střelnici

Tři z pěti pohárových zástupců se ucházeli o služby útočníka, který byl vyhlášen Cizincem sezóny. Náročná jednání s Jihlavou však v sobotu večer dotáhl do zdárného konce fotbalový Jablonec. Lotyšský útočník Davis Ikaunieks opouští po dvou letech Vysočinu a přestupuje do zelenobílého dresu. V Jablonci by měl podepsat čtyřletou smlouvu. Podle zákulisních informací je přestupní částka 15 miliónů korun, s bonusy by se však mohla vyšplhat až přes 20 miliónů.