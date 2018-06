Sigma zahájila přípravu s Dvořákem z Jihlavy. Proč chyběl talentovaný stoper Jemelka?

Dvořák by měl zacelit mezeru po útočníkovi Jakubu Řezníčkovi, kterému skončilo půlroční hostování, a vrátil se do Plzně.

„Od Vysočiny má Pavel souhlas s námi trénovat. Věřím, že jeho příchod dotáhneme do úspěšného konce. Typologicky je to hráč, na jakých jsme stavěli. Má určitě blíže k Tomáši Chorému než Řezníček. Je hodně aktivní, pracuje pro mužstvo, je silný v napadání a právě to my od hrotového hráče požadujeme. Zároveň jsme hledali fotbalistu, který má nějakou zkušenost. Není to mladý janek, hraje pravidelně ligu tři roky," uvedl Jílek.

Do Olomouce přišel i gólman Aleš Mandous (26), odchovanec Plzně, který naposledy působil jako dvojka ve slovenské Žilině.

„Chceme, aby Michal Reichl, který dlouhá léta kryl záda zkušenému Miloši Buchtovi, byl více vytížen. Zaslouží si, aby pravidelně chytal. Kdyby se naskytla nějaká možnost s garancí, že to tak bude, přistoupili bychom na to. A Mandous je přesně ten typ gólmana, jakého hledáme. Umí kombinovat s mužstvem, hrát dobře nohama," vysvětlil Jílek.

Z hostování se do Sigmy vrátili zadáci Jan Štěrba (Karviná) a Matěj Hýbl (Vítkovice) a do přípravy naskočilo i šest mladíků ze staršího dorostu, kteří v této kategorii vybojovali mistrovský titul „Potenciál v nich je. Jakou kvalitu skutečně mají, se ale ukáže až v konfrontaci s mužským fotbalem," ví lodivod Sigmy.

S dalším pohybem v kádru směrem dovnitř kouč spíše nepočítá. „Chtěli bychom někoho ještě do středu pole, hlavně na podhrotovou pozici jako alternativu za Jakuba Plška, kterého chceme dál zkoušet na hrotu. Je to ale o možnostech klubu a ty naše jsou dost omezené," přiznal Jílek.

Případný odchod některé z opor naopak připustil. „Máme tři hráče s výstupní klauzulí a zájem je také o další kluky základní sestavy, asi největší o srbského stopera Radakoviče. Konkrétní nabídka ale zatím na stole neleží," uzavřel Jílek.