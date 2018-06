Dukla jedná s Jihlavou o příchodu trenéra Svědíka

Vedení fotbalové Dukly Praha na začátku letní přípravy jedná s Jihlavou o příchodu trenéra Martina Svědíka. Třiačtyřicetiletý kouč, který v minulé sezoně s Vysočinou sestoupil do druhé ligy, by měl na lavičce pražského celku nahradit Jaroslava Hynka. Ten byl z funkce odvolán minulou středu.

"Předem to bylo vykomunikované na úrovni majitelů klubů. Malinko se ta jednání pozdržela nepřítomností jednoho či druhého. Doufám, že během tohoto týdne dojde k nějakému rozuzlení," řekl v rozhovoru s ČTK sportovní ředitel Dukly Günter Bittengel.

Úvodní trénink Dukly dnes na Julisce vedl asistent Pavel Drsek, jenž byl v Hynkově realizačním týmu. "Avizovali jsme, že všichni dostanou nabídku pokračovat v našem klubu. Pavel na to přistoupil a příprava normálně pojede," vysvětlil Bittengel. Podle něj nabídku zvažuje i Hynek, který se může vrátit na pozici vedoucího trenéra mládeže.

Z Liberce má přestoupit Chlumecký

Novou tváří na startu přípravy byl obránce Martin Chlumecký. Jednadvacetiletý stoper má do pražského klubu přestoupit z Liberce. "Je v kádru reprezentace do 20 let. Je to tvrdý a nesmlouvavý levonohý stoper, těch je také v lize málo. Má i nějakou mezinárodní zkušenost a odehrál dobrou sezonu ve druholigovém Varnsdorfu," uvedl Bittengel.

V jedenáctém celku uplynulého prvoligového ročníku skončili zkušení obránci Ondřej Kušnír s Martinem Jiránkem, hostování ze Sparty skončilo stoperovi Mariu Holkovi a Španělu Néstorovi.

Bittengel potvrdil, že miliardář Petr Paukner zatím zůstane majoritním vlastníkem Dukly. "Mám informace, že přerušil veškerá jednání s potenciálními partnery. Minimálně do startu ligy bude podporovat Duklu jako jediný vlastník," prozradil člen představenstva klubu.

První přípravný zápas fotbalisté Dukly sehrají příští středu ve Vlašimi. V červenci absolvují soustředění v Německu.