Páník ztratil supa Hlinku a požaduje náhradu: V Baníku nikoho takového nemáme

Pouze ztráty počítal na úvodním tréninku po dovolené trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník. Na případné posily si bude muset ještě pár dní počkat. Potřebovat je bude, protože už nemůže počítat se slovenským středopolařem Markem Hlinkou, který přestoupil do gruzínského Kutaisi a zřejmě ani s útočníky Poznarem, kterému v Baníku na konci června skončí hostování, a záložníkem Mičolou, jenž jedná o odchodu do druholigového Brna.

Páníka mrzí především ztráta Hlinky, který se po jeho příchodu do Baníku vrátil do základní sestavy a rozehrál se k velmi dobrým výkonům. „Vybral si to sám. Je to škoda, protože jsme z něj udělali stabilního hráče sestavy. To, že tady nebude, je už chyba z dřívějška. Neměl v zimě podepsanou novou smlouvu, ale s hráčem, který jednou hraje, jednou ne, se kontrakt podepisuje těžce," poukázal Páník.

„My jsme mu to místo našli a hrál dobře. Chytil možná životní formu. Mrzí mě, že odchází, protože jeho post nemáme obsazený," řekl Páník a dodal, že najít defenzivního záložníka je pro baníkovský management klíčový úkol. „Ve vlastních řadách náhradu nemáme. Potřebujeme defenzivního válečníka, supa, jak říkám, toho sběrače těch vypadlých balonů. Chytrého hráče, který se netoulá v prostorech, kde nemá," specifikoval kouč.

Intenzivně budou Baníkovci pátrat také po kvalitním útočníkovi. „Vrátili se nám z hostování bratři Šašinkové, kteří jsou útočníci, takže uvidíme, v jakém jsou stavu, zda bude možnost jejich zapojení. Zůstal Bary (Milan Baroš), v pondělí se do tréninkového procesu zapojí Diop a v hledáčku máme ještě jednoho útočníka," nastínil Páník. Zájem má i o Tomáše Poznara. „Je to hráč Plzně, která ho chce prodat. Je otázka, kolik za něj chtějí. Co vím, tak v představách o jeho ceně se rozcházíme," podotkl Páník.

Smlouvu na příští sezónu nemá podepsanou zatím ani stoper Václav Procházka. „Je tady trénuje s námi. Do 30. června má smlouvu, sedíme s ním. Pracujeme na tom, aby to jeho místo, kdyby nezůstalo odkryté," řekl trenér Baníku. Na prvním tréninku nebyli kromě Diopa ani Baroš, Laštůvka, Fillo a Stáňa. „V pondělí už budeme kompletní," uvedl Páník.

K prvnímu zápasovému testu nastoupí Baník v sobotu na hřišti v Bolaticích proti slovenskému Ružomberku (11 hodin).

Změny v Baníku

Z hostování se vrátili Ondřej Šašinka (Zlaté Moravce), Jakub Šašinka (Poprad), Martin Macej (Frýdek-Místek) a Jakub Pokorný (Ústí nad Labem), z dorostu byl přeřazen reprezentant Filip Kaloč a z hráčů juniorky Jakub Bolf.

Z jarní soupisky mužstva vypadli Marek Hlinka a Tomáš Mičola (oba konec smlouvy), Christophe Psyché (rozvázání smlouvy), Tomáš Poznar (konec hostování z Plzně).

Do společné přípravy nenastoupili Jan Matěj, Dan Ožvolda, Josef Celba, Tomáš Hykel, Dominik Smékal a František Chmiel, kteří budou hostovat ve Vítkovicích. O budoucnosti Martina Suse (hostoval v Mladé Boleslavi) a Alexandra Jakubova (Ústí nad Labem) klub jedná.