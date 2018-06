Nádvorník v Karviné dostal jasný úkol. Nespadnout do skupiny o záchranu

„První úkol bude dostat se do desátého místa a nehrát ve skupině o udržení. Co bude výš, jen dobře. Zajímá nás, jak se říká, ten klidný střed. Ale nebude to snadné," pousmál se Nádvorník, který přišel do Karviné z Táborska jako náhrada za odvolaného Josefa Muchu.

V kabině Karviné se v pondělí kromě Eismanna nehlásili stoper Jan Hošek, který přestoupil do Teplic, Jan Štěrba, Radek Voltr a Peter Šulek, kterým skončilo hostování a vrátili se do svých klubů. Naopak přesvědčit nové trenéry o svých kvalitách a porvat se o místo v týmu se pokusí odchovanci MFK Karviná Erik Puchel, Lukáš Duda a Martin Pastornický.

Na testech v Karviné je také 22letý záložník Viktorie Plzeň Jan Suchan. Příbramský odchovanec má kontě 58 ligových startů, ve kterých dal osm gólů. Do nabitého plzeňského kádru se na jaře nevešel a odešel hostovat do slovenské Senice. „Doufám, že v Karviné zase dostanu šanci zase hrát ligu," řekl někdejší mládežnický reprezentant.

Působení v Senici si příliš nepochvaloval. „Liga tam nemá takovou kvalitu jako česká. Hráli jsme spodní polovinu tabulky, něco jsem ale odehrál. Chci zůstat v Karviné a probojovat se do základu. V Plzni mi končí smlouva, bojuju o svoji další budoucnost. Chci zpátky do ligy a ukázat, že na ni pořád mám," vysvětloval Suchan přítomnost na karvinském srazu.

Na testech v Karviné jsou ještě záložník Luboš Tusjak z Vlašimi, a obránci Jozef Menich z Ružomberku a Jiří Piroch z Jablonce. „Tusjak je rychlostní typ, Suchan je pracant od vápna do vápna, který je v týmu potřeba a je jich málo," popisoval trenér Nádvorník. „Piroch patřil v Pardubicích k nejlepším druholigovým stoperům. Byl produktivní i při standardkách. Uvidíme, jak se budou projevovat, jak zapadnou a zda nabídnou, co bychom chtěli," pokračoval Nádvorník, který má vytipované i další hráče do záložní řady.

Jejich příchod se bude odvíjet i podle toho, kolik hráčů Karvinou opustí. Zájem je především o Lukáše Budínského, Filipa Panáka a Tomáše Wágnera. „Věřím, že je udržíme. Nebo bych to alespoň chtěl. Ale asi bude reálné, že jeden odejde, i proto sháníme někoho ještě do zálohy," naznačil Nádvorník.

V přípravě se Karvinští utkají převážně s polskými protivníky. U severních sousedů najdou v lázeňském městě Ustroń vzdáleném od Karviné necelých čtyřicet kilometrů také azyl pro předsezónní kemp. První přípravné utkání odehraje Karviná tuto sobotu v Dětmarovicích od 10 hodin proti polské Cracovii Krakov.