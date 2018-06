Sparta už ho nechce. Bývalý reprezentant Kadlec se vrací domů

Ještě před dvěma lety byl v kádru české reprezentace na EURO 2016 ve Francii. Po návratu na Letnou se ovšem postupně vytratil ze základní sestavy a stal se nechtěným hráčem. Fotbalový obránce Michal Kadlec teď opouští Spartu a zapojil se do přípravy se Slováckem. Bývalý hráč Leverkusenu či Fenerbahce začínal v lize právě v jeho dresu, ze Slovácka v roce 2005 přestoupil na Letnou a následně do zahraničí.

Internacionál Michal Kadlec se připojil k týmu Slovácka, které je momentálně na kondičním soustředění ve Velkých Losinách. V následujících dnech se rozhodne o jeho účinkování v dresu Slovácka, avizuje klubový web.

Obránce Michal Kadlec dostal svolení zapojit se do přípravy s @1_FCS ➡️ https://t.co/3JCVnX4x8k pic.twitter.com/G1w8eUSgdT — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 19. června 2018

„Poté, co Michal Kadlec nenastoupil do přípravy se Spartou, jsme se dohodli, že nastoupí přípravu u nás. Důvodem bylo zejména to, že sám Michal projevil zájem vrátit se do Slovácka. Pokud vše po sportovní a administrativní stránce dopadne dobře, tak by to mohlo být pro obě strany zajímavé," říká Petr Pojezný, ředitel 1.FC Slovácko.

Kadlec má v lize odehráno 165 utkání, připsal si jedenáct gólů a třináct asistencí. V reprezentačním dresu odehrál 67 zápasů a vstřelil 8 branek.