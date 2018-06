Plzeň si v úvodní přípravě s chutí zastřílela

Úřadující mistři vtrhli do přípravných zápasů s plnou parádou a brzy se také dočkali první vstřelené branky. Po přihrávce Limberského skóroval do odkryté branky Chorý. Stejná dvojice si akci zopakovala i osm minut před půlí. Chorý však místo zakončení ještě přihrál talentovanému Štursovi, jenž skóroval. A to nebylo ze strany osmnáctiletého hráče všechno. O pár desítek sekund později totiž ranou k tyči navýšil plzeňské vedení na 3:0.

V poločasové pauze trenér Pavel Vrba zamíchal sestavou a poslal na trávník osm nových hráčů. A za chvíli už plzeňské fotbalové soukolí dosáhlo na čtvrtý gólový úspěch, který si připsal Havel. Následně se blýskl parádním zákrokem i gólman Viktorie Šiman, jenž nakonec udržel i čisté konto. Brankostroj Viktorie ale pracoval dál.

Nejprve novic Ekpai vyzval centrem ke gólu Bakoše, který skóroval s pomocí tyče, podruhé se Bakoš prosadil poté, co mu přihrál Pernica. Skóre pak pečetil v poslední minutě Navrátil.

„Šlo o první zápas, brali jsme to spíše jako takové zpestření tréninku. Splnilo to přesně ten účel, jaký jsme očekávali," pochvaloval si na internetových stránkách Plzně asistent kouče Dušan Fitzel. „Nedostali jsme gól a sedm jich dali. Mohli jsme jich přidat ještě více, nicméně na začátek přípravy je to ideální," dodal Fitzel s tím, že zápas jako proti Doubravce jsou pouze doplňkem přípravy. Ostřejší herní prověrky prý přijdou až na soustředění v Rakousku.