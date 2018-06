Spartu opouští další obránce, začal trénovat s Jabloncem

Mohl by se stát náhradou za Luďka Pernicu, který ze Střelnice odešel do mistrovské Plzně. Fotbalový Jablonec jedná se Spartou o ročním hostování Davida Hovorky s následnou opcí na přestup. Stoper již na severu Čech začal trénovat, což potvrdily oba kluby na svých webových stránkách. Letnou tak opouští další obránce po Michalu Kadlecovi, který se vrací domů na Slovácko.

Jeho návrat na Letnou nejspíš happy endem neskončí. Sparťanský odchovanec David Hovorka sice během uplynulé sezóny často figuroval v základní sestavě a byl dokonce povolán i do reprezentačního týmu. Místo si však neudržel a začalo se proslýchat, že Spartu v létě nejspíš opustí.

"Od nás nezazněla žádná informace, že bychom preferovali jeho odchod. Dostali jsme však pro něj několik nabídek na přestup. Pokud bude nějaká zajímavá, zvážíme ji," avizoval při pondělním zahájení přípravy sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

"Pokud by ještě někdo měl přijít, tak už jedině stoper," konstatoval v úterý Petr Rada, trenér Jablonce.

Teď do sebe obě části mozaiky zapadly, Hovorka ve středu absolvoval první trénink s Jabloncem.

Loni se vrátil z Liberce

Hovorka je odchovancem Sparty a do prvního týmu přišel poprvé v roce 2012, ale neprosadil se. Zamířil proto na hostování do Hradce Králové a na Žižkov. V roce 2015 přestoupil do Liberce, odkud ho Sparta loni v únoru koupila zpět a podepsala s ním smlouvu do roku 2020.

V nejvyšší soutěži odehrál Hovorka dosud 55 zápasů a vstřelil čtyři branky. Pro Jablonec, který se chystá na základní skupinu Evropské ligy, může být čtvrtou posilou po obránci Tomáši Břečkovi ze Slovácka, záložníkovi Miloši Kratochvílovi z Plzně a útočníkovi Davisu Ikaunieksovi z Jihlavy.