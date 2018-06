Slovák Hlinka mění Ostravu za Kutaisi, do Baníku se vrací Stronati

„Je to velká škoda a chyba. Ale těžko se na prodloužení smlouvy dohodnete s hráčem, který jednou hraje a jednou ne," litoval odchodu Hlinky současný kouč Baníku Bohumil Páník, jenž na jaře Kučeru nahradil. „My jsme mu to místo našli a hrál dobře, chytil možná životní formu. Mrzí mě, že odchází, protože jeho post nemáme obsazený a z vlastních řad se nám ho zaplnit nepodaří," dodal Páník.

Banskobystrický rodák bude scházet i spoluhráčům. A nejen na hřišti. „Je to ztráta i po lidské stránce. S Markem jsme si hodně sedli, ale dostal dobrou nabídku a já mu ji strašně moc přeji. Věřím, že se mu bude dařit," svěřoval se Hlinkův parťák v záloze Robert Hrubý.

„Robert už mi plakal na rameni ať nikam nechodím, že neví, co tu bude bez tebe dělat," smál se 27letý Hlinka, pro kterého bude angažmá v Gruzii druhé zahraniční. „Já to beru ale jako první, protože v Česku jsem už doma," upřesnil Hlinka, jenž přišel do Baníku před sezónou 2016/2017 z Dukly Praha.

Jeho přestup se začal rodit při skvělém jarním zápase Baníku se Spartou (3:2). „Údajně se zástupci Kutaisi přijeli podívat na jiného hráče, ale zalíbil jsem se jim a začali mě sledovat. Ke konci soutěže mě poprvé oslovili," osvětlil Hlinka. S podpisem přesto chvíli váhal. „Nebylo snadné se rozhodnout. V Baníku je skvělá parta, fanoušci. Ale ta nabídka je tak lákavá, že se těžko odmítá. Hrají předkolo Ligy mistrů, což jsem nikdy neokusil, to je velké lákadlo. Za chvíli mi bude 28 let, tak jsem to chtěl vyzkoušet.," řekl slovenský fotbalista.

V Ostravě se toho podle svých slov hodně naučil. „Nebyly to dvě tuctové sezóny. Nejdříve jsme hráli těžkou druhou ligu a museli postoupit. Teď jsme se zase rvali o udržení. Tohle angažmá mi dalo opravdu hodně jak po fyzické, tak především po psychické i lidské stránce. Byly to dva krásné roky a z Baníku odcházím v dobrém a s nadějí, že se jednou vrátím. Doufám, že lidé v Ostravě na mě nebudou nahněvaní," loučil se Hlinka.

Posila do obrany přijde z Rakouska

Oslabení v záloze kompenzuje posila do defenzivy v podobě příchodu Patrizia Stronatiho. Ten v Baníku před pěti lety zahajoval prvoligovou kariéru, pak z Ostravy přestoupil do Austrie Vídeň, která ho v uplynulé sezóně nechala hostovat v Mladé Boleslavi. Po vypršení smlouvy v rakouské metropoli si bývalý mládežnický reprezentant plácl znovu s Baníkem a dnes se připojil k týmu.

"Vždycky jsem říkal, že se do Baníku chci vrátit, pro mě to je srdeční záležitost. Je pravda, že jsem možná nečekal, že to bude už tak brzy, ale mám velkou chuť a těším se na to. Jenom doufám, že budeme pokračovat ve výkonech z konce jara. Mužstvo tady má kvalitu na horní polovinu tabulky," řekl ČTK Stronati.

Baník má nyní na post stopera Stronatiho, Martina Šindeláře, Jakuba Pokorného, Oleksandra Azackého a jedná o prodloužení smlouvy se zkušeným Václavem Procházkou. Je tedy předpoklad, že někdo z této pětice hráčů odejde na hostování.