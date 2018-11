V Hradci se mnou nepočítali, chci pomoci Motoru, říká čtyřicátník Šimánek

V první polovině října oslavil hokejový útočník Jiří Šimánek čtyřicáté narozeniny. Ještě v minulé sezoně patřil do kádru extraligového celku Mountfield Hradec Králové, ale momentálně působí v prvoligovém Motoru České Budějovice. Vpřed ho žene touha pomoci klubu k postupu do nejvyšší soutěže. „Chceme směřovat úsilí k úspěšnému konci,“ říká Šimánek v rozhovoru pro Sport.cz.

V extralize jste odehrál 940 zápasů a máte obrovské zkušenosti. Nebyl váš odchod z nejvyšší soutěže navzdory věku přece jen poněkud předčasný?

V Hradci Králové se mnou už nepočítali. Vnímám to tak, že jsem šel do Budějovic. Sezona je zatím stále skoro v začátku a potřebujeme se udržet v tabulce první ligy nahoře. Vždycky to může být lepší, pokud jde o hru i gólovou bilanci.

Jaké jsou českobudějovické cíle?

Snažíme se všechno směřovat ke konci sezony, kdy to bude nejdůležitější. Tři až čtyři týmy z popředí tabulky mají určitě ambice dostat se do baráže. Nikdo není moc odskočený. Rozhodne se po Vánocích. Přišel jsem do nového týmu a chci Motoru pomoci, abychom mohli nakonec slavit. Samotná účast v případné baráži není důvodem k oslavám. Je to jen dílčí krok. Budeme spokojeni jedině, když vyhrajeme poslední zápas a bude postupový.

Co soudíte o úrovni první hokejové ligy?

Souboje celků z první čtyřky jsou většinou kvalitnější než jiné zápasy. Pro nás je vždycky těžké, když přijedeme na led soupeře ze spodku tabulky, a nedáme brzy góly. Všichni hráči jsou nabruslení a dokáží nám vzdorovat.

Stačíte při svých prvoligových povinnostech sledovat i extraligu?

Podívám se na výsledky, a to je asi tak zhruba všechno. Na hokej v televizi moc nekoukám, spíš jen na góly v sestřizích. Zaznamenal jsem, že můj nedávný spoluhráč z Hradce Králové Radek Smoleňák dal ve dvou zápasech po návratu ze Švýcarska čtyři branky. Lepší obnovený vstup do extraligy si nemohl přát.

Neuvažujete také o eventuálním zapojení do extraligy třeba formou hostování nebo střídavých startů?

Ne, jsem jenom v Budějovicích.