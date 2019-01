Ty shoříš, čů**ku, vyhrožoval útočník Českých Budějovic rozhodčímu

Vařilo se to v něm, emoce s ním cloumaly, jeho chování však bylo za hranou. A to hodně. Hokejový útočník Českých Budějovic Václav Karabáček v utkání 48. kola první ligy na ledě Slavie vulgárně urážel hlavního rozhodčího, který jej chvíli předtím vyloučil na pět minut a do konce utkání a navíc mu udělil další trest za nesportovní chování.