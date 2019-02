Výhra 14:0? Na to se nedá nic říct, smál se po rekordním vítězství útočník Litoměřic

Nasypat soupeři čtrnáct gólů a dokonale jej znemožnit. To se povedlo hokejistům Litoměřic v první Chance lize, v roli obětního beránka byla poslední Kadaň. Hrdinou utkání byl útočník Peter Jánský, jenž vstřelil Trhačům čtyři góly a připsal si i stejný počet asistencí. Že by to utkání ale zářil radostí? "Byli jsme lepší, jinak se na to nedá nic říct," mávl při hodnocení pro klubovou televizi zkušený hokejista.

Kdyby dal útočník v nějaké slavné lize čtyři góly a ještě si připsal čtyři asistence, byl by za hvězdu. Média by se předháněla, kdo s ním udělá zajímavější rozhovor. Jenže Peter Jánský, kterému se podobný kousek povedl proti Kadani v první Chance lize, by snad nejraději o utkání s posledním týmem tabulky nemluvil.

"Tam nic nebylo. Oni jsou v rozkladu, tým je špatný," odmítl hledat senzaci na rekordním vítězství 14:0. "Nic podobného si nepamatuji, nezažil jsem to. Byli jsme ve všem lepší. Jinak se na to nedá nic říct," pokračoval v hodnocení utkání.

Tři body se Litoměřicím v boji o osmičku náramně hodí. Tým je ve hře o postup do play off, zda se tam nakonec dostane, o tom rozhodne úterní duel na ledě Kladna. "Něco jsme si aspoň proti Kadani zkusili. Abychom uspěli, musí nám jít nohy a musíme si nastavit hlavy. Uvidíme, jak to dopadne," dodal útočník Litoměřic.