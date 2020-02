Prospal si pochvaluje produktivního obránce i doplnění kádru

Přes barážové souboje v minulých sezonách to nevyšlo, přesto v hokejovém klubu Motoru České Budějovice dál sílí ambice a touhy po extralize. A zvlášť letos, když ve hře je přímý postup mezi elitu. Současný náskok 36 bodů v tabulce první ligy a jistota nejlepší pozice pro play off činí z Jihočechů i největšího favorita na konečné prvenství.

„I když už slýcháváme názory, že máme sezonu skvěle rozjetou a chybí nám poslední krůčky, takové úvahy nejsou na pořadu dne. Nejprve chceme zvládnout zbytek nadstavbové části v první osmičce tabulky. Poctivě se chystáme na každý zápas," tvrdí budějovický lodivod Václav Prospal. Kromě první ligy může uplatnit trenérské zkušenosti i od reprezentace. V nedávné minulosti byl jedním z asistentů tehdejšího hlavního kouče národního týmu Josefa Jandače, který se ve středu vrátil na střídačku pražské Sparty.

Kapitán Pýcha s rekordem

Postup je pro Budějovice velkým lákadlem a kouč si cení špičkové výkonnosti hráčů, kteří mají extraligové ambice. Obránce Pavel Pýcha už výrazně překonal rekord v produktivitě obránců v první lize. Dosud nastřádal 11 gólů a 43 asistencí ve 48 zápasech, když tehdy jihlavský Jiří Říha získal v sezoně 2016/2017 „jen" 44 bodů za padesát kol.

„Jsme moc rádi, že „Čenda" Pýcha, jak mu všichni říkáme, je tady s námi. Dělá maximum pro svůj další vývoj, aby se dokázal posunout výš a zahrál si na podzim za Budějovice proti nejlepším českým týmům," poznamenal Prospal na adresu čerstvě čtyřiadvacetiletého kapitána Motoru. „Narozeniny měl počátkem února. I při svém mladém věku je oprávněným lídrem týmu. Velmi dobře pracuje a jeho statistiky jsou oceněním i kluků, kteří hrají okolo něj. Hlavně se prezentujeme jako mužstvo," tvrdí trenér.

Přišel Raška z Karlových Varů

Budějovičtí už mají složený tým pro finiš sezony. „Společně s vedením klubu jsme přemýšleli nad tím, abychom neoslabili, ale naopak dobře doplnili. Nedávno přišel útočník Adam Raška z Karlových Varů, který by měl zvýšit ofenzivní sílu. Když se naskytla možnost přivést hráče, jenž ještě před pár týdny nastupoval v extralize, tak jsme ji využili," pokýval hlavou Prospal. Jihočechům se vrátil obránce Kachyňa z hostování v Havířově a soupisku doplnil i brankář Brízgala z Kladna. Na začátku sezony si párkrát zachytal v extralize, ale pak působil v prvoligovém Ústí nad Labem.

Pro Budějovice je typické, že velkou motivaci po postupu netají ani protřelí borci. Obrovské zkušenosti obránce René Vydareného a útočníka Jiřího Šimánka jsou devizou pro celý tým. Ale v kádru Jihočechů se prosazují i mladíci, čekající na svou výraznější šanci v tuzemském hokeji. Například útočník Martin Beránek, který je během nynější pauzy v první lize s reprezentační devatenáctkou na Turnaji pěti zemí v Berlíně.

„Vážím si toho, že vedeme s Motorem prvoligovou tabulku. Hodně se mohu naučit od ostřílených hráčů," svěřil se nadějný forvard. Beránek zažil už i loňskou baráž o postup do extraligy a letos se podílel na jihočeském tažení zatím šesti vstřelenými góly. Věří, že další přidá případně i v play off. Patří i do okruhu hráčů, kteří by mohli v příští sezoně startovat i na mistrovství světa hokejistů do dvaceti let.