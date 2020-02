Chomutov - Č. Budějovice 1:2 Hokejisté Českých Budějovic vedou první ligu už o 40 bodů

V duelu v Chomutově vydržel bezbrankový stav až do 47. minuty, kdy otevřel skóre Zdeněk Doležal a za 124 sekund zvýšil Martin Beránek. Piráti snížili 96 vteřin před koncem, ve vlastním oslabení skóroval Roman Chlouba. Chomutov ztratil šanci na posun na třetí místo před Vsetín.

Přerov prohrál třetí z posledních čtyř zápasů. V Litoměřicích vedl 3:1 i 4:2, ale v závěru tří třetiny smazal dvěma góly ztrátu Martin Kadlec a rozstřelu rozhodl David Jindra. Kadlec i Matěj Beran přispěli k vítězství shodně třemi body za dvě branky a jednu asistenci.

Vsetín neuspěl poprvé po třech vítězstvích za sebou. Vedl sice ještě na konci druhé třetiny 2:1, ale v 38. minutě vyrovnal Jan Bambula, po 16 sekundách třetí třetiny otočil stav v početní výhodě čtyř proti třem David Chroboček, vzápětí zvýšil Filip Seman a výsledek dovršil Lukáš Bednář. Pátou porážku v řadě si připsala pátá Slavia, která podlehla Porubě 2:3. Rozhodl o tom v 56. minutě Tomáš Jáchym.

Devátá Jihlava už s jistotou postupu do předkola play off prohrála v derby týmů z Vysočiny v Třebíči 1:2. Horácká Slavia si tak drží se třemi zápasy do konce osmibodový náskok před Frýdkem-Místkem, který vyhrál nad Prostějovem 6:3.

25. kolo nadstavby první hokejové Chance ligy: O pořadí v play off: Slavia Praha - Poruba 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Branky: 19. Šmerha, 52. Bílek - 32. M. Špaček, 36. Hudeček, 54. T. Jáchym. Rozhodčí: Dědek, Skopal - Horažďovský, Kotlík. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:2. Diváci: 795. Chomutov - Motor České Budějovice 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Branky: 59. Chlouba - 47. Z. Doležal, 49. M. Beránek. Rozhodčí: Pavlovič, Valenta - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2511. Vsetín - Havířov 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Branky: 10. L. Volf, 29. R. Vlach - 4. O. Procházka, 38. Bambula, 41. Chroboček, 42. F. Seman, 58. L. Bednář. Rozhodčí: Kopeček, Barek - Otáhal, Blažek. Vyloučení: 8:6, navíc Chroboček (Havířov) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3150. Benátky nad Jizerou - Sokolov 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0) Branky: 40. Žůrek, 49. Gajda, rozhodující sam. nájezd Buchtela - 45. Urban, 56. Švec. Rozhodčí: Micka, Pilný - Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 220.