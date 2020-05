Výtisk finančně zapadl. Nemohli jsme si dovolit hráče kolem sto tisíc jako kluby na Moravě, zní z Litoměřic

"Starší hráči tady mají nějakou úlohu, čekáme od nich nejen práci na ledě, ale i v kabině. Cítili jsme, že to nebylo v minulé sezoně úplně ono. Chceme, aby byl díky nim v kabině nějaký řád a žila svým vlastním systémem. Proto byla volba Jana Výtiska jednoznačná," řekl na tiskové konferenci při zahájení přípravy sportovní manažer Litoměřic Miroslav Přerost.

Vedle Výtiska přišli do Litoměřic útočníci Martin Procházka ze Vsetína, Patrik Miškář z Hradce Králové a pokračuje Matěj Beran, v obraně je další akvizicí Jan Holý. Naopak z opor odešli v ofenzivě Martin Kadlec do Sokolova, Daniel Voženílek do Českých Budějovic, Markus Korkiakoski do Poruby i další Fin Kristian Kangas.

Kádr doplní mladící, kteří se budou ucházet o místo v reprezentační dvacítce. "Rozhodli jsme, že mužstvo přebudujeme od základu, a chceme ho okysličit podobně jako před dvěma lety. Všichni pracujeme na tom, aby hráčů, kteří mají velký potenciál stát se členy kádru pro mistrovství světa dvacítek, tady bylo co nejvíc. Uvidíme také, jak se vyvine situace s juniorskými soutěžemi v zámoří, která je teď nečitelná," doplnil Přerost.

"Jsem velmi rád, že jeden z nejbližších mých kolegů je David Bruk a může trochu povýšit tu spolupráci s Litoměřicemi. Není to tak, že ti hráči mají dneska všechno jisté. Situace v Kanadě se může vyvíjet různě a děláme maximum, aby hráči, kteří mají velkou možnost být v kádru pro mistrovství světa, byli součástí toho projektu," prohlásil Mlejnek.

Litoměřice, které v předčasně ukončené sezoně kvůli pandemii koronaviru obsadily historicky nejlepší šesté místo, patří podle ředitele klubu Jana Fišery mezi kluby s nejnižším rozpočtem v druhé nejvyšší soutěži. "Pohybuje se kolem patnácti milionů včetně mládeže," uvedl s tím, že hráčům z dvacítky hradí náklady na ubytování a stravu Český hokej.

Příchod zkušeného Výtiska prý rozpočet výrazně neovlivnil. "Finančně zapadl. Nemohli jsme si dovolit hráče řádově kolem sto tisíc, jako si dovedou představit mužstva na Moravě, ale dokázali jsme se dohodnout," řekl Přerost.

Projekt Dukla přináší hráčům i pevná pravidla. "Chceme, aby se dodržovaly budíček, večerka, pohyb po městě nebo životospráva, které tady řešíme bez pardonu. Není to takové: Tak už příště ne. Ale následuje odchod. Program je přísnější, ale do vojny je to daleko," dodal Přerost.