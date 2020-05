Z první ligy mají sestoupit tři týmy přímo, další by hrál baráž

Podle původních předpokladů mělo hrát druhou nejvyšší soutěž v nacházející sezoně 17 účastníků. Nakonec ji ale po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru rozšířilo místo jediného vítěze druhé ligy trio nejlepších celků základních částí všech tří skupin - Kolín, Šumperk a Vrchlabí.

V novém systému soutěže se podle návrhu utkají celky dvoukolově každý s každým a sehrají 36 utkání. Před druhou částí se rozdělí na desetičlennou lepší a devítičlennou horší skupinu. V první desítce, která bude mít jistou účast v play off, se bude hrát dvoukolově a půjde o dalších 18 zápasů. O 11. až 19. místo půjde při stejném systému o 16 duelů.

Čtyři nejlepší celky z první skupiny by postoupily přímo do čtvrtfinále play off. Celky na 5. až 10. místě by hrály s nejlepšími dvěma z druhé skupiny předkolo. Nejhorší dva by naopak sestoupily přímo do druhé ligy. Celky ze 4. až 7. místa druhé skupiny by hrály o udržení systémem play down, přičemž nejhorší z nich by sestoupil přímo a druhý nejhorší by obhajoval účast v baráži s vítězem druhé ligy.

"Na aktivu Chance ligy se projednávaly tři návrhy systému soutěže. První byl svazový a dva z řad mužstev. Ten druhý byl rozdělení do dvou skupin a třetí hrát v základní části tříkolově," řekl pro HokejkaTV ředitel první ligy Pavel Setikovský.

"Já i všichni jako předkladatelé si myslíme, že jakýkoliv systém, který je rozdělen do skupin, je nespravedlivý. A to z toho důvodu, že ta mužstva nejsou schopná se mezi sebou potkat. Při sestupu tří by ta šance nebyla stejná pro všechny. Zároveň si to myslím i o tříkolovém systému, kdy je domácí mužstvo zvýhodněno a spravedlnost tím trošku uniká," doplnil Setikovský.

Nový ročník má začít v sobotu 12. září. Hracími dny by měly zůstat středa a sobota s vloženými pondělky. Podle webu prvoligového nováčka Šumperku ale výkonný výbor bude rozhodovat také o protinávrhu, kdy by se první liga hrála v pátek a v neděli a s vloženými středami.

Pokud by některý z devatenácti celků, které využily práva se do první ligy přihlásit, nesplnil licenční podmínky, systém ve skupinách by se změnil. V sezoně 2021/22 má podle prosincového rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje nastupovat v první lize 16 týmů.

Výkonný výbor Českého hokeje má 4. června schvalovat i pondělní návrh Asociace profesionálních klubů, podle kterého by v extralize v příštích čtyřech sezonách hrálo stále 14 týmů a znovu by se zavedla baráž - tentokrát jen nejhoršího mužstva proti nejlepšímu týmu první ligy. V minulé sezoně měl vítěz druhé nejvyšší soutěže jistý přímý postup, Motor České Budějovice jej nakonec v nedohrané soutěži získal jako nejlepší tým základní části.

Právě to se nelíbí prezidentovi Českého hokeje Tomáši Královi, který kvůli dopadům pandemie koronaviru navrhoval čtyřletý plán, podle nějž by se v nadcházejících dvou sezonách z extraligy nesestupovalo. Z první ligy by naopak vítěz postoupil přímo, takže by se nejvyšší soutěž rozšířila na 16 účastníků. Baráž byla v návrhu až na sezony 2022/23 a 2023/24, ve které by se hrálo opět se 14 účastníky.

"Vždycky jsem deklaroval, že jsem jasným zastáncem přímého postupu a sestupu. Na aktivu Chance ligy jsem říkal, že mě návrh APK zaskočil a šokoval. Náš původní návrh, který jsme klubům představili, nebyl vymyšlen jako nástroj rozšiřování soutěže, měl pouze ochránit své stávající účastníky v době krize," řekl Král serveru iSport.cz.

"Čekal se úbytek peněz, partnerů, případné další přerušení soutěže, pokud by se koronavirus ve druhé vlně vrátil. Můj názor je jasný, jsem pro sportovní model, jakým se hrálo v minulé sezoně," navázal Král.

"S kluby jsme se o nějakých možnostech bavili, ale pak z toho najednou v pondělí vyjde model baráže jeden na jednoho. Pokud by nepřišel koronavirus, nic bychom neměnili, svaz žádnou debatu nevyvolal. Pouze jsme reagovali na počínající ekonomickou krizi. Šli jsme proti vlastnímu přesvědčení, vůbec jsem nečekal, že kluby přijdou s nějakým vlastním protinávrhem," dodal Král.