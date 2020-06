První liga rozlosována! Kladno začne v Kadani, co tři nováčci?

Nový ročník hokejové extraligy je rozlosován už více než dva měsíce, v pondělí se přesného rozpisu kalendáře dočkala i tuzemská druhá nejvyšší soutěž, jejíž základní část odstartuje v sobotu 12. září. Jágrovo Kladno, které se do Chance ligy vrátilo po roce mezi elitou, začne v Kadani. Své soupeře nejen pro první kolo znají i tři nováčci - Kolín na úvod přivítá Litoměřice, Vrchlabí zamíří do Havířova a Šumperk se představí na ledě Poruby.

Základní část, jíž se v důsledku předčasně ukončené sezony kvůli pandemii koronaviru zúčastní 19 klubů, bude dvoukolová a skončí 9. ledna. Kvůli lichému počtu účastníků tak bude mít v každém kole jeden klub volno. Následně se mužstva na základě dosažených výsledků rozdělí na dvě skupiny: lepší desetičlennou a horší devítičlennou. V nich se účastníci střetnou opět dvoukolovým systémem.

Čtyři nejlepší týmy z první skupiny postoupí přímo do play off, mužstva na 5. až 10. místě a navrch dva nejlepší celky ze druhé skupiny čeká předkolo. Vítěze play off první ligy pak čeká přímý postup do extraligy (jasno bude do 29. dubna), pakliže tedy splní její licenční podmínky.

1. kolo Chance ligy (12. září) Poruba –Šumperk Kadaň – Kladno Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou Prostějov – Slavia Praha Kolín – Litoměřice Vsetín – Chomutov Havířov – Vrchlabí Frýdek-Místek – Třebíč Sokolov - Přerov Jihlava má v 1. kole volno

Dva nejhorší týmy z devítičlenné skupiny sestoupí, celky na 3. až 7. místě se utkají v play down. Nejhorší tým z tohoto kvarteta rovněž sestoupí a druhý nejhorší tým bude hájit prvoligovou příslušnost v baráži s vítězem druhé ligy. V sezoně 2021/22 pak bude hrát první ligu 16 týmů.